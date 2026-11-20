Un total de 20.062 perros y gatos fueron inmunizados en el estado Zulia por el Plan Cayapa de Vacunación Antirrábica entre el 13 y el 16 de noviembre en respuesta preventiva a los casos positivos reportados en la entidad, de acuerdo a un reporte del Ejecutivo regional.

La cifra se suma a los 176.969 inmunizados entre mayo y mediados de noviembre, con la meta de alcanzar los 400.000 antes que finalice el año.

La movilización masiva del personal sanitario y veterinario permitió fortalecer el cerco epidemiológico en las comunidades.

En el plan participan la Gobernación del Zulia, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (Minsalud), la Misión Nevado, la Guardia del Pueblo y el Poder Comunal.

Las autoridades sanitarias regionales informaron que la vacunación se mantendrá activa en las 64 Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) de la entidad y en los puntos fijos habilitados en 11 municipios priorizados, para mascotas a partir de los tres meses de edad.

En Maracaibo, los puestos de vacunación funcionan en el Instituto Municipal para la Protección Animal (Impa), Plaza de Todos. Cairo, antiguo Retén de Bella Vista. Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo (Uptma), antes CUM. En el Barrio Cecilia Coello y en Asodepa, Colegio La Milagrosa.

En San Francisco se estará vacunando en la Unidad Municipal de Protección Animal San Francisco de Asís (Umpasfa) y en Cabimas en el Sector El Lucero.

Lagunillas instaló sus puntos de inmunización en Huella Sana y en el Campamento de Obras Públicas, mientras que el municipio Colón lo hizo en Salvador Allende.

En Rosario de Perijá se vacunará en la sede del INCE y en Santa Rita en Barranca Sur. Sucre lo hará en el sector Alguacil y Miranda en Las Playitas.

El municipio Jesús Enrique Lossada instaló su punto en Balmiro León y Baralt en el Asic de Rancho Grande.