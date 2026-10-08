Delcy asistirá al Foro de la Alimentación

La presidenta Delcy Rodríguez participará el próximo lunes en el Foro Mundial de la Alimentación organizado en Roma por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), informó el organismo en un comunicado.

La mandataria ofrecerá su discurso tras la inauguración del evento por el director general de la FAO, el chino Qu Dongyu, en su último año de mandato.

Bajo el lema “Innovar hoy. Nutrir mañana”, el Foro Mundial de la Alimentación se desarrollará en torno a tres pilares: la acción global para la juventud, el foro de ciencia e innovación y el foro de inversión de la iniciativa mano a mano.

La semana también incluirá el Diálogo de Roma sobre el agua, la iniciativa Un país, un producto prioritario y el Centro Mundial sobre los Sistemas Alimentarios y de Conocimiento de los Pueblos Indígenas. La cita culminará el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación.