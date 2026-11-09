La agricultura cambia la vida a pacientes en Lara

La Fundación Misión Negra Hipólita apuesta por el trabajo socioproductivo como parte fundamental del tratamiento y control de adicciones en los pacientes ingresados en las Comunidades Terapéuticas (CTS) El Encanto y Argimiro Gabaldón en el estado Lara, así como el Centro de Tratamiento Socioproductivo San Isidro Labrador en Guárico.

Este plan, diseñado desde el Ministerio del Despacho de la Presidencia, brinda a los participantes herramientas prácticas y conocimientos sobre el trabajo de campo. A través de la siembra de diversos rubros destinados al autoconsumo y al intercambio entre sedes de la institución, se impulsa la producción agrícola como una vía de transformación personal y renacimiento.

El viceministro para la Protección Social, José Mendoza Rodríguez, detalló que en San Isidro Labrador se observan resultados tangibles con la siembra de 67,5 hectáreas de maíz y 15 de leguminosas. En la CTS El Encanto, situada en Lara, se cosechan entre 7.000 y 10.000 piñas, además de cultivarse pasto e impulsarse la ganadería con diversas especies.

En esa misma entidad, la Comunidad Terapéutica Socialista Argimiro Gabaldón avanza en la producción de leguminosas y vegetales, mientras que en el Centro Agroproductivo Carora se consolida la actividad lechera con un rebaño superior a los 500 animales y una producción de 110 litros diarios.

“Estas experiencias siembran disciplina, rescatan vidas y construyen un destino digno para cada participante. Es un proyecto diseñado bajo una visión humanista, transformadora, de esfuerzo, valentía y trabajo para avanzar hacia un nuevo futuro con mayores oportunidades. Seguimos enfocados en brindar un mejor porvenir bajo las instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez”, manifestó Mendoza.

Sembrando un nuevo futuro. Jhonatan Carrero es uno de los pacientes que forma parte de esta iniciativa. Su historia representa un ejemplo de cambio y superación. El joven, oriundo de Caracas, suma seis meses en tratamiento, de los cuales tres ha permanecido en el estado Lara vinculado al proyecto de cultivo de piñas. Para él, arar la tierra y presenciar todo el proceso de cosecha se ha convertido en un reflejo de lo que desea para su vida.

“Trabajar la tierra no es fácil, requiere mucho esfuerzo y cuidado para lograr una buena cosecha. Siento que he aprendido un oficio que me ayudará a construir un mejor futuro. No ha sido un camino sencillo; pero por amor a mi familia quiero un destino distinto y dejar atrás ese mundo oscuro”, expresó Gómez.

Hermes Cedeño García, de 30 años, ha puesto todo su empeño en transformar su realidad. A partir de su experiencia en la CTS El Encanto, cuenta con una nueva perspectiva sobre cómo emprender, trabajar y ganarse la vida mediante una labor que se ha convertido en su pasión: la agricultura.

“He aprendido que el trabajo del campo rinde sus frutos con paciencia. Quiero culminar mi tratamiento y tener la oportunidad de dedicarme a esto. Formar parte de este proyecto ha sido sumamente satisfactorio”, destacó.