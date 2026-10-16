Pdvsa prevé alcanzar 400.000 barriles diarios en la Cuenca Occidental

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) proyecta alcanzar una producción de 400.000 barriles diarios en la Cuenca Occidental antes de finalizar diciembre de 2026, como parte de la meta nacional de llegar a 1.300.000 barriles diarios al cierre del año, informó su presidente, Héctor Obregón, durante la inauguración de la II Conferencia de Energía, Petróleo y Gas (Cepeg 2026).

En el encuentro, reseñado en redes sociales, se reúnen especialistas y representantes del sector para evaluar estrategias de crecimiento, innovación tecnológica y sostenibilidad en los procesos de extracción y procesamiento de hidrocarburos.

De igual forma, Obregón resaltó la importancia de la articulación entre Pdvsa y las empresas vinculadas a la industria para avanzar en los objetivos de producción.

«La simbiosis de este gremio petrolero y gasífero va a ser la garantía de que PDVSA pueda cumplir con sus planes de desarrollo y que esta Cuenca Occidental pueda alcanzar, antes del cierre de diciembre de este año, unos 400.000 barriles para poder sostener el crecimiento nacional a 1.300.000 barriles que buscamos para el cierre de 2026», afirmó.

La II Cepeg 2026 cuenta con un área de exposición de más de dos mil metros cuadrados, en la que 400 agremiados presentan bienes y servicios dirigidos a la industria petrolera y gasífera, con el propósito de propiciar el intercambio comercial, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades del sector energético.

El evento se desarrolla en Maracaibo, estado Zulia, como un espacio para el encuentro entre empresas, especialistas y actores de la industria, en torno a las oportunidades de desarrollo, la innovación y la consolidación de alianzas estratégicas.

El presidente de Pdvsa extendió una invitación a la población zuliana y a los representantes de la industria a participar en las distintas ruedas de negocios organizadas por la Cámara Petrolera de Venezuela y sus agremiados, actividades orientadas a impulsar la vinculación entre empresas y promover nuevas oportunidades para el sector.