Venezuela recibirá $12.000 millones en préstamos en los próximos dos años

La presidenta Delcy Rodríguez, durante su participación en la 82° Asamblea Anual de Fedecámaras, informó que Venezuela espera recibir financiamiento público y privado de aproximadamente 12 mil millones de dólares, tras reanudar las relaciones con diferentes organismos internacionales.

«Hemos reanudado relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con la CAF. Ya nosotros teníamos y manteníamos relaciones, pero nosotros ya estamos estimando que en los próximos dos años Venezuela va a recibir financiamiento público y privado en un estimado de 12 mil millones de dólares», puntualizó.

Recordó los acercamientos con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar planes de financiamiento para el sector privado nacional y los emprendedores del país.

Por otra parte, la presidenta Delcy Rodríguez aseguró que “la producción petrolera este año ha tenido un incremento del 8% en lo acumulado de año. «La Binacional con los Estados Unidos, que tiene previsto drenar 65.000 millones de barriles de petróleo, es un acuerdo que va a dar un gran impulso petrolero (…) Estamos visualizando en los próximos cuatro años unos 320.000 empleos», dijo.

Aclaró que, en materia de hidrocarburos, se contabilizan 105 acuerdos en total: 61 ya suscritos por PDVSA en materia de petróleo y gas y 44 en fase de negociación, así como 18 en materia de minería, orientados a desarrollar la petroquímica, garantizar el consumo nacional y potenciar la exportación.

A su juicio, todo esto «se va a traducir en desarrollo nacional, en beneficio para la clase trabajadora y en beneficio para los empresarios del país”. Señaló que las estimaciones del Gobierno nacional es que estos convenios energéticos en los próximos 4 años, generen “unos 320.000 empleos entre directos e indirectos que van a tener gran impacto en el desarrollo de Venezuela”.

Durante el evento, la mandataria también anunció que pronto se comenzará a trabajar en la reforma de la legislación relacionada con el sistema eléctrico nacional, que contará con la participación del sector privado.

«Pronto viene, pronto, y cuando digo pronto me estoy refiriendo a los próximos días, semanas, pero no va a pasar de este año una reforma de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, del servicio eléctrico, que permita la participación privada en los procesos de generación, transmisión, distribución. Es algo que también hemos venido conversando con el sector privado», indicó la mandataria venezolana.

Explicó que el sistema eléctrico nacional resultó afectado por el doblete sísmico del pasado mes de junio, con una pérdida de 800 megavatios de generación en la región central y la región capital.