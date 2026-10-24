Alí de Julio Miranda

Julio Miranda fue un cantor oriental venezolano, quien interpretó la música del llano central como ya quisieran muchos poder hacerlo. Julián Antonio Indriago Díaz, que ese era su nombre real, también fue compositor, de los buenos.



En el mundo de temas dedicados al Cantor de la Patria Buena, Alí Primera, llamó la atención el tema compuesto e interpretado por Julio Miranda. Le llegamos a ver en La Apureña, aquél local del inolvidable José Romero Bello, que quedaba en Chacaíto, Caracas. Fue José Romero Bello, el histórico Florentino y el que puso a correr al caballo del escudo con la cabeza a la izquierda, quien bautizaría a Julián Antonio como Julio Miranda en honor al Precursor.



Nació el 7 de julio de 1953 en Carúpano. Era pescador y estudiaba. Cantó: “Nací en un pueblo pequeño, de la región oriental, mi destino fue pescar pero no por mucho tiempo”. Escuchaba música llanera. A los 26 años grabó y lo descubrió el sin par José Romero Bello.



Nunca formó parte de la llamada Canción Protesta pero en 1985 compuso y cantó para el desaparecido Alí Primera. En este tema llama la atención la forma cómo Julio Miranda se dirige directamente a Alí Primera, como en un diálogo directo con él, en primera persona. Impresiona.



Oye Alí/ tengo un dolor aquí en el pecho/ por tu triste despedida/ Oye Alí/ Barquisimeto te rinde honores/ y Gerardo (Brito) no te olvida. Cantor de masas humildes/ mensajero de la paz/ la bonanza de la gloria/ se ha llevado tu verdad/ pero queremos que sepas que Venezuela nunca te podrá olvidar.



Julio Miranda falleció poco antes de cumplir los 40 años de edad el 11 de junio de 1993, a causa de una parasitosis. No olvidamos a Alí y tampoco a Julio Miranda, consecuente con Alí sin pedir nada a cambio. Ya se acerca el 31 de octubre, el del nacimiento de panita Alí.

@lildelvalle.