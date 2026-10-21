Estudiantes españoles protestan visita de Javier Milei a una universidad pública

Cientos de estudiantes universitarios se movilizaron este miércoles en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid para manifestar su rotundo rechazo a la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, en una jornada marcada por un clima de tensión política e indignación.

La protesta, convocada por la Plataforma URJC por la Pública, exigió la cancelación de la invitación al mandatario suramericano al considerar que sus posturas ultraliberales y el desmantelamiento de los fondos educativos en su país contradicen de manera frontal los valores de la universidad pública.

Al ritmo de consignas como «Milei fascista, estás en nuestra lista» y pancartas contra las políticas del gobierno argentino, la comunidad estudiantil repudió el uso de instalaciones académicas para lo que calificaron como un «acto propagandístico».

Un desembarco en España marcado por un tono beligerante

La llegada de Milei a la capital española estuvo precedida por declaraciones controvertidas y ataques verbales que encendieron los ánimos. A su llegada a España, el jefe de Estado argentino arremetió contra autoridades del Gobierno español y calificó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «imputable dictador» y «delincuente ladrón», descartando cualquier acercamiento oficial.

Asimismo, el mandatario arremetió de forma despectiva contra la prensa local e internacional, refiriéndose a los periodistas como una «peste» y «mentirosos seriales».

Rechazo al modelo anarcocapitalistaLos colectivos de estudiantes denunciaron el impacto social de las medidas económicas aplicadas por la administración de Milei en Argentina. Señalaron que el recorte presupuestario a las universidades argentinas ha desencadenado multitudinarias marchas de docentes y estudiantes en el país latinoamericano en reclamo de salarios y financiamiento.

«Es preocupante que una universidad pública dé tribuna a quien abandera la asfixia del sistema educativo público en su propio país y utiliza un lenguaje de confrontación constante contra las instituciones democráticas», expresaron los portavoces de las organizaciones convocantes durante la manifestación. Las agrupaciones universitarias instaron a las autoridades rectorales a desvincularse formalmente del evento y exigieron transparencia respecto a los costes logísticos y de seguridad asumidos por la institución pública.