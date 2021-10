Datos ÚN: Pandemia en Venezuela no pinta tan mal como en el resto de Suramérica

Venezuela muestra un mejor perfil frente a la pandemia que todos los países de América del Sur en algunos indicadores. Generalmente, solemos informarnos sobre la cantidad de casos de nuestro país, pero es interesante hacer las comparaciones con las naciones vecinas para apreciar mejor la propia situación en un momento dado.

En el país se implementará una flexibilización de la cuarentena por la pandemia de covid-19 durante los meses de noviembre y diciembre de 2021. Una medida similar se tomó a finales del 2020 y su intención es estimular la actividad económica y contribuir a la celebración de las fiestas navideñas con el mayor bienestar posible. También el Gobierno anunció el comienzo de clases en todos los niveles de forma presencial a partir del lunes 25 de octubre.

El Gobierno tomó estas decisiones basándose en los datos de vacunación, que para el 17 de octubre reportaban 53,5% de población ya inmunizada. Así mismo, la meta es terminar el mes de octubre con 70% vacunación y al terminar el año se aspira llegar a 95%. El presidente Nicolás Maduro afirmó que el país cuenta con la cantidad de dosis necesaria para lograrlo. Además, adelantó que en enero se comenzarán a aplicar dosis de refuerzo.

Pero, además de la vacunación, hay otros indicadores que completan el cuadro de la pandemia. Vamos a revisar aquí algunos datos que nos dibujen la fotografía de la situación epidemiológica de Venezuela para la fecha en que se redacta este artículo, el miércoles 20 de octubre de 2021, cinco días antes del inicio de clases y 10 días antes del comienzo de la flexibilización.

Ventaja regional

Utilizamos los datos del portal web Worldometers.info, que mantiene un seguimiento actualizado de los datos oficiales de cada país. Para nuestro análisis comparativo, tomamos la información correspondiente los 13 países que conforman el bloque continental suramericano: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Y los indicadores utilizados son: casos totales, muertes totales, casos activos, tasa de recuperación, casos por millón de habitantes, muertes por millón de habitantes, casos activos por millón de habitantes, casos por cada 100 mil habitantes, muertes por cada 100 mil habitantes y casos activos por cada 100 mil habitantes.

Al observar la cantidad de casos registrados por cada país desde el comienzo de la pandemia, Venezuela, con 395 mil 223 casos, se ubica en el puesto 9, teniendo que solamente Uruguay, Surinam, Guayana Francesa y Guyana presentan menos contagios totales.

Nuestro vecino Brasil, con 21 millones 664 mil 879 casos, ocupa el primer lugar con una diferencia abismal del resto de países de la región. Argentina (5 millones 274 mil 766 casos) está de segundo y Colombia (4 millones 983 mil 527).

En cuanto a la cantidad de muertes por covid-19, Venezuela baja al puesto 10, con 4.748. Brasil ocupa aquí también el primer lugar, con 603 mil 902 decesos, pero esta vez escoltado por Perú, que registra 199 mil 928. Luego vienen Colombia y Argentina, ambos con más 100 mil fallecimientos.

El otro dato relevante es la cantidad de casos activos. Al momento de la observación, Venezuela se ubica en el puesto 8, con 14 mil 878. Hay que decir aquí que este cuadro en particular no incluye a Perú, ya que no se cuenta con los datos de casos activos para ese país.

Brasil lidera también aquí la cuenta, con 222 mil 789. Pero aquí la escolta vuelve a cambiar, ubicándose en segundo lugar Ecuador, con 37 mil 270. Y en tercer lugar aparece la Guayana Francesa, con una escandalosa cifra de 33 mil 398 casos activos, lo cual es un cuadro grave tomando en cuenta que su población total es de apenas poco más de 300 mil personas.

Proporciones

Por eso es importante darle otra mirada a esta fotografía, pero ahora utilizando proporciones. El caso es que Brasil, por ejemplo, tiene más de 214 millones de habitantes. Aunque ha sido comunicacionalmente evidente el irresponsable manejo de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, lo cual ha sido señalado como una de las causas de los niveles de contagio en ese país, hay que tomar en cuenta que la dimensión de la población necesariamente impacta en la cantidad de casos y afecta toda comparación. Para tener una idea, el país que le sigue en población es Colombia, y tiene 51 millones de habitantes, o sea cuatro veces menos.

Por eso es útil observar los datos de manera proporcional. Para esto utilizamos distintas tasas de prevalencia. Primero observemos la cantidad de casos por millón de habitantes.

En esta observación Venezuela presenta una mejor posición que todos los países de la región. Además, vemos que Brasil se desplaza al tercer lugar, superado por Argentina y Uruguay, que registran 115 mil y 112 mil casos por millón de habitantes, respectivamente.

Hay que señalar aquí que en este dato excluimos a Surinam, Guyana y Guayana Francesa, ya que esos países tienen menos de un millón de habitantes. La proporción completa la veremos a continuación, al observar la prevalencia por cada 100 mil habitantes.

En este caso vemos varias diferencias. Las más notable es que la Guayana Francesa se ubica en primer lugar, con 14 mil 153 casos por cada 100 mil habitantes. Luego la cuenta sigue como en el caso anterior, con Argentina, Colombia y Brasil. Vemos también que Surinam se mete entre Chile y Perú, con 7 mil 968 casos por 100 mil habitantes, y Guyana se ubica entre Paraguay y Bolivia, con 4 mil 373 casos por 100 mil habitantes.

Venezuela registra la prevalencia más baja, con 1.395 casos por cada 100 mil habitantes.

El hallazgo más significativo aquí es que, aunque las cifras de Brasil resultan asombrosas y alarmantes, mucha más preocupación debe provocar la situación en la Guayana Francesa, que es un país muy pequeño, con una población de 308 mil 701 personas. Ahí la concentración del coronavirus es mucho más intensa que en el resto de la región.

Sin embargo, cuando analizamos las muertes nos damos cuenta que el caso más crítico es Perú, mientras que Guayana Francesa presenta muy buena proporción, solo superada por Venezuela. Observamos las proporciones, tanto por millón como por 100 mil habitantes.

La nación andina registra al momento de esta fotografía 5 mil 956 muertes a causa de covid-19 por cada millón de habitantes, o lo que es lo mismo, 595 por cada 100 mil habitantes. Venezuela se ubica también en el último lugar, es decir, en la mejor posición, con 168 muertes por millón y 17 por cada 100 mil habitantes.

Recuperación

Ahora bien, cuando revisamos proporcionalmente los casos activos al momento de este análisis, la cosa da un nuevo giro. Ecuador se ubica en primer lugar en cuanto a casos activos por millón de habitantes, con 2 mil 72. Aunque hay que hacer la salvedad de reiterar que no se cuenta con este dato para el caso de Perú.

A Ecuador le siguen Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. Luego viene Venezuela con 525 y le siguen Uruguay, Argentina y Paraguay.

Al revisar la escala de casos activos por cada 100 mil habitantes, La Guayana Francesa se vuelve a ubicar de primera, y por mucha diferencia, con 10 mil 819 casos por 100 habitantes. Le siguen sus vecinas Surinam y Guyana. Este dato remarca la gravedad de la pandemia en los países más pequeños de nuestra región. Venezuela está aquí en el puesto 9, con 53 casos activos por 100 mil habitantes, solo superada por Uruguay, Argentina y Paraguay.

También es destacable el caso argentino, que pasa de estar en los primeros ligares cuando se consideran los casos totales, pero al observar la prevalencia pasa a los últimos puestos. Esto confirma, quizás más que el caso de Brasil, que el tamaño de la población puede afectar la apreciación de la intensidad de la pandemia.

Finalmente, observemos la tasa de recuperación, que resulta de extraer los casos activos y las muertes del total de contagios. Esto se expresa en forma de porcentajes.

El mejor registro lo tienen Uruguay, con 98%. Le siguen Argentina, Colombia y Chile con 97%, Brasil y Paraguay con 96%, y Venezuela con 95%. Después vienen Bolivia con 93% de recuperación, Guyana con 87%, Ecuador con 86%, Surinam con 57% y al final del cuadro está la Guayana Francesa, con solo 23% de recuperación.

Podemos ver que nuestro país está en una condición mucho más favorable que el resto, tanto en casos totales como en muertes por la enfermedad. Y en cuanto al porcentaje de recuperación está muy cerca de los países líderes, como Uruguay y Argentina. De esta manera podemos apreciar mejor las condiciones en las que vamos hacia la flexibilización y el inicio de clases. Aunque siempre será necesario insistir en las medidas de prevención y en la vacunación voluntaria, que a fin de cuentas son las claves para superar la pandemia.