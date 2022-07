Putin asegura que Rusia no quedará aislada pese a las sanciones

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, se refirió este lunes a las sanciones promovidas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) desde el inicio de las operaciones militares especiales sobre Ucrania el pasado mes de febrero.

Las sanciones – detalló Putin – han frenado el desarrollo tecnológico del país, no obstante; aseveró que la nación no quedará aislada.

«Está claro que no podemos desarrollarnos aislados del resto del mundo. No lo haremos. En el mundo actual es imposible introducir una circular y establecer un enorme cerco. Es sencillamente imposible», subrayó Putin, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Las declaraciones se dieron en medio de una reunión del presidente Putin con el Consejo para el Desarrollo Estratégico.

En este sentido, Putin aseveró que, por medio de las sanciones, se les está negando por completo el acceso a productos extranjeros de alta tecnología, sin embargo; aseveró que dichas medidas no revertirá décadas de progreso ruso.

Un gran desafío

«Entendemos que este es un gran desafío para nuestro país, sin embargo, no vamos a desanimarnos ni a revertir décadas de nuestro progreso, a pesar de las predicciones de varios de nuestros malintencionados, lo contrario es cierto», insistió Putin, citado por TASS.

Ante esta situación, señaló el presidente ruso, el país está buscando nuevos rumbos y fortaleciendo la industria de la nación.

«[Somos] conscientes de la enorme cantidad de obstáculos» que se están planteando, por lo que Rusia estará «buscando nuevas soluciones mientras hace un uso efectivo de sus propias capacidades tecnológicas disponibles en el país y la investigación de empresas rusas innovadoras», aseveró.

Instó al Consejo a desarrollar tecnologías de extremo a extremo, que tienen una gran influencia en los cambios estructurales en la economía.

Cabe recordar que, Rusia cuenta con un amplio paquete de sanciones entre los que se encuentra el gas y el petróleo de la nación, así como la desconexión de los principales bancos del sistema SWIFT.

UE analiza nuevas sanciones contra Rusia

Por otra parte, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, advirtió que la Unión Europea está evaluando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, entre los que se incluirá a nueve organizaciones de Moscú y 48 representantes de la nación.

«Otras 48 personas y nueve organizaciones se añadirán a la lista de sanciones de la UE, entre ellas un vice primer ministro ruso, políticos regionales y Sberbank», dijo en su discurso publicado en las redes sociales, citado por Sputnik.

Además de esto, advirtió el canciller húngaro, este séptimo paquete de sanciones apuntará contra el oro de Rusia.

No obstante, puntualizó que – hasta los momentos -, las sanciones no contiene prohibiciones al transporte de energía y no afecta al banco ruso Gazprombank

El nuevo paquete de sanciones llegaría en medio de una crisis energética e inflacionaria en la región. Varios países ya han declarado emergencia en el sector energético, por la falta de suministro de gas ruso.

Borrell sigue atacando a Rusia pese a las críticas

En el encuentro con los ministros de Exteriores de la UE, que se lleva a cabo en Bruselas; el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del bloque, Josep Borrell; promete más sanciones contra Rusia, pese a las fuertes críticas y la crisis que se registra en la región.

En la rueda de prensa Borell – citado por Sputnik – señaló que varios líderes de la UE han cuestionado esta medida, no obstante; aseveró que seguirán aplicando presión a Rusia.

«Hay un amplio debate acerca de si las sanciones son efectivas, si nos afectan a nosotros más que a Rusia. Algunos líderes europeos dicen que las sanciones han sido un error. No creo que haya sido un error. Son algo que teníamos que hacer y que seguiremos haciendo», dijo Borrell, citado por la agencia rusa.

Borrell negó que el embargo parcial de la UE al petróleo ruso haya empujado los precios al alza.

«Los precios de petróleo están ahora en el mismo nivel que antes de la guerra (en Ucrania), en el mismo nivel que en febrero», argumentó, pese a que la alza inflacionaria, no solo de EEUU sino de la UE evidencia un fuerte incremento del combustible.