¡El colmo!: La oposición fascista destructora quiere acabar con la alegría de nuestro pueblo

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- Un kilo de estopa se quedó corto. «Tienes una enredadera», pudiera cantarle el cantautor llanero Luis Silva. Es que MCM no sabe qué hacer y, en sus tantas «estrategias», alianzas y acercamientos, en vez de avanzar, lo que hace es retroceder. Y no solo es que no avanza, le ha creado problemas con quienes se ha aliado. Hoy, viene con una «estrategia» que no es tal; es más bien una maldad para enredar. Ahora manifiesta que desea sentarse a dialogar con la presidenta Delcy; imagínense tamaño absurdo. Ella, que se ha cansado de oponerse al diálogo, que siempre ha pateado cualquier mesa, ahora pide diálogo. Pero todos saben que lo de ella no es diálogo; MCM no sabe dialogar, no le interesa, no es su fin, ella solo quiere imponer su voluntad, arrear a la gente, y hoy piensa que con ese ofrecimiento va a arrear como ganado al matadero a la presidenta Delcy. Es una oferta engañosa, MCM sabe que no tiene salida y ahora, con la zancadilla del «diálogo» pretende arrastrar a su enredadera a la presidenta de Venezuela. Es risible la forma como se comporta: fría, calculadora, con premeditación y alevosía, con nada que perder, pero si con mucho que ganar. Pero esta es otra de sus erradas y nada brillantes estrategias. Con esta propuesta, simple y llanamente, está diciéndole al mundo la desesperación que la carcome. Ella se lo buscó. Quien a hierro mata, no puede morir a sombrerazos, reza un dicho…

2.- Por sus actos los conoceréis. Este mensaje bíblico es revelador de quiénes son y qué intenciones tan malsanas tienen. Dicen protestar por la electricidad, pero no pueden dejar de mostrar sus intenciones asesinas. Un joven, de nombre Josep, motorizado, casi pierde la vida cuando un cable, que delincuentes pagados por la oposición, que queman cauchos y dicen protestar, lo atravesaron en la vía para atentar contra personas. Esta es una práctica harto conocida, y que ya en las guarimbas de 2017 estas mismas personas que organizan estas «protestas» utilizaron: colocar «guayas asesinas» para degollar motorizados. Esto es un acto criminal y que los delata como eso, asesinos. Esta práctica delincuencial es inhumana, quiere decir que quienes organizaron las guarimbas de 2017 son las mismas personas politiqueras que están tratando de asesinar hoy a gente inocente, del pueblo, a personas trabajadoras. Son los mismos que talaron miles de árboles, quemaron animales, lanzaron explosivos, asesinaron, y esto es terrorismo del puro, al más alto nivel, lo cual es condenable desde todo punto de vista. Gracias a Dios, el joven Josep no sufrió mayores daños, se encuentra bien, pero decepcionado de quienes dicen representar un sector que busca paz y progreso para el país, pero que con estas acciones criminales demuestran lo contrario.

3.- En efecto, son los terroristas de siempre, los que han maquinado todo tipo de argucias para dañar y destruir. Solo buscan saciar su odio y maldad para obtener réditos políticos. No les importa nada, causar muerte es su objetivo para sensibilizar a la opinión pública y así culpar al gobierno de utilizar la fuerza excesiva, castrar el derecho a la protesta y calificarlo de un Estado represor. Son esos mismos que quemaron vivo a Orlando Figuera, los que impidieron que ambulancias fueran a las emergencias con pacientes, y por ende murieron, los que incendiaron sectores completos, trancaron vías, en fin, los terroristas de siempre al servicio de una oposición irresponsable que no tiene otra forma de protestar que la de buscar que tú, padre, madre, joven, familia que los escucha, seas quien ponga los muertos. Y una vez más te decimos que debes alejarte de estos terroristas, que no expongas a los tuyos al castigo y al dolor, que es hora de que los enfrentes con la fuerza de tu conciencia y dignidad y así imponer el respeto que mereces.

4.- Fariseos. Se presentan como los castos y más puros, como los salvadores y que sí quieren a Maracaibo, por el contrario, fueron los verdugos, cuando gobernaron, de los marabinos y de la ciudad a la que llevaron al desastre. Hoy ponen de ejemplo a Enelven y la alaban y ufanan, pero se olvidan de lo que no les conviene recordar. Se olvidan de que esa estructura opositora desgastada y deshonesta , la que con artimañas maniobró desde la Alcaldía de Maracaibo para que los marabinos no pagaran el servicio eléctrico a través del recibo en el renglón de servicios públicos, dinero que la Alcaldía enviaba puntualmente a Enelven. Lo hicieron solo por un interés politiquero, le hicieron mucho daño a la ciudad, pero mucho más a Enelven, que dejó de percibir mucho dinero porque la gente no tenía la facilidad para cancelar. Hoy, de pronto, se les despertó un gran y profundo amor por Enelven, por eso los llamo fariseos, porque son hipócritas y fingen una virtud que no tienen. Y hablan de descentralización como si el problema fuera eso, siguen mintiendo. La verdad del problema eléctrico es que ellos no descansaron para que nos impusieran cada vez más sanciones, y el sector eléctrico sufrió, fue uno de los más afectados porque no podíamos comprar las máquinas, repuestos y enseres porque las sanciones lo impedían y, en consecuencia, los más afectados fueron los ciudadanos. ¿Dónde estaban estos fariseos cuando en algún centro de salud no podían atender a los enfermos por falta de electricidad?

Seguro que rocanroleando un buen escocés, celebrando la desgracia del pueblo. No tienen propuestas, nada que innovar, insisten en modelos pasados y el país lo que necesita es ser modernizado. La muerte no bastará para compensarle al pueblo todo el daño que ha hecho esta oposición asesina.

5.- El colmo de los colmos. Ahora quieren acabar con la fe a La Chinita con un apagón. En verdad, esta oposición radical y de odio solo recurre a la violencia como su única arma y ahora, además de destruir a Maracaibo, no quieren que haya el tradicional encendido de Bella Vista que honra a la Virgen de Chiquinquirá y que ya es una tradición que los zulianos y verdaderos hijos de María esperamos año tras año con ansiedad y suma devoción a nuestra Patrona. Desde que se anunció que el encendido iba este año y que se iba a utilizar energía generada por el sol y con luces LED, los «niños malcriados» de MCM iniciaron una feroz campaña de mucho odio criticando esa intención, solo porque lo estamos haciendo nosotros, y dando a entender que es un crimen, pero en años anteriores, cuando gobernaban los de su calaña, esos sí eran chéveres y se justificaba y no importaba que hubiera apagones. Está muy claro que siguen atacando a Maracaibo, y ahora se meten con la fe que todos sentimos por la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Es una manera de, a través de un apagón, querer apagar esa fe por un capricho politiquero y ruin, irrespetando de esta manera torpe a nuestra amada Chinita. Es otra demostración de que sólo les importan sus intereses y el show politiquero, y en ese sentido amenazan con una concentración tipo marcha el día pautado para oponerse al encendido. Que Dios los perdone…

6.- Maracaibo vive un gran ambiente con la realización en su patio del Suramericano de Voleibol Femenino U19. Podemos darnos el lujo y sentirnos orgullosos de que las señoritas de los ocho países que participan en el evento, se sientan como en sus casas. Ellas han recorrido la ciudad y se han sentido maravilladas y afortunadas de haber conocido nuestras costumbres, íconos e idiosincrasia, sin dejar a un lado nuestra gastronomía. Con este evento, Maracaibo vuelve a sentir la satisfacción de cuando fue escenario de la Copa América en 2008, y donde fuimos unos anfitriones de primera y resultó todo un éxito. No me queda duda de que con este Suramericano volveremos a tener el mismo éxito, y Maracaibo demostrará una vez más que es una localía idónea para organizar eventos de gran magnitud y renombre internacional. ¡Bienvenidas, muchachas y delegados, Maracaibo también es su casa!