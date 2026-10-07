La hiperconectividad del siglo XXI ha generado un fenómeno socioeconómico conocido como el networking, el cual consiste en un proceso orientado a construir y mantener una red de contactos profesionales y personales, cuyo objetivo es crear relaciones mutuamente beneficiosas para compartir información, encontrar oportunidades laborales, generar posibles relaciones comerciales o promocionar el crecimiento profesional.

El networking es usado por profesionales, independientemente que laboren por cuenta de terceros o propia, para crear y aumentar una red de contactos. Dado la aceleración de la digitalización en los últimos años, el aumento de su uso en el ámbito comercial ha cobrado importancia.

El networking ha generado espacios virtuales, cuyos ejemplos más representativos, a nivel mundial, es la red social Linkedin; según Statista, en el año 2021, contaba con más de 770 millones de usuarios, y proyectaba para finales del año 2025 una volumetría de usuarios superiores a los 1.000 millones. Esto ha permitido un intercambio de conocimientos a través de las experiencias de otros profesionales, así como de alimentarse de las tendencias del sector, para poder visibilizar y proyectar la marca personal o comercial, con el objeto de que sea más conocido en el sector o industria.

En la práctica existen diferentes tipos de networking. El presencial se realiza en eventos, conferencias, seminarios, ferias comerciales o desayunos de trabajo. Otra modalidad es el digital, el cual se desarrolla a través de plataformas en línea como Linkedin o foros especializados; y el mixto, que combina encuentros cara a cara con el posterior seguimiento en la red.

El uso estratégico del networking se aprecia según el enfoque de las conexiones: operativo (enfocado en tareas internas), personal (para desarrollo y referencias) y estratégico (visión de futuro).

El operativo se centra en las interacciones dentro del mismo entorno de trabajo inmediato, ya que facilita la coordinación diaria para resolver problemas y lograr que el equipo laboral funcione de manera eficiente y coordinada. El personal se orienta al desarrollo profesional a largo plazo y al intercambio de referencias. Se construye con colegas de profesión, antiguos compañeros de estudio o mentores. El estratégico identifica y conecta a personas clave que puedan ayudar a alcanzar objetivos a largo plazo o grandes proyectos (como inversores, altos ejecutivos o líderes de opinión).