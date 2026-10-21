La economía energética es la rama de la ciencia económica que estudia la producción, el suministro, el transporte, la transformación y el consumo de las fuentes de energía, tanto renovables como no renovables, así como su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Ya que la energía es un factor clave en el proceso de desarrollo, tanto por su importancia como insumo productivo en el proceso de crecimiento, como por su relevancia como bien de consumo en el desarrollo social, la economía energética es un campo crucial que examina la intrincada relación entre los recursos energéticos y las políticas económicas, centrándose en cómo afecta la energía a la economía mundial.

Esta rama de las ciencias económicas explora las repercusiones de la producción, el consumo y la regulación de la energía en el crecimiento económico, la sostenibilidad medioambiental y la dinámica geopolítica. Comprender la dinámica de la economía energética es fundamental para superar los retos y oportunidades de conseguir la seguridad energética y la transición hacia fuentes de energía sostenibles.

De manera que la economía energética estudia la oferta y demanda, mediante el análisis y seguimiento de los mercados de combustibles y electricidad, para determinar cómo interactúan los precios, los costos de extracción y las necesidades de consumo.

En este sentido, este campo de la economía permite elaborar respuestas con base en la eficiencia y optimización, para obtener el máximo rendimiento energético utilizando la menor cantidad de recursos posibles.

A su vez, evalúa las externalidades negativas, que impactan el ambiente e inciden en el cambio climático como las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de combustibles fósiles y el costo de la transición hacia energías limpias.

Por otra parte, estudia la intervención estatal, su marco regulatorio y geopolítico, la seguridad en el suministro y la dependencia de mercados externos.

Actualmente, la economía energética se presenta como un ámbito de actividad científica, donde convergen los aspectos económicos, sociales, tecnológicos, geopolíticos y medioambientales relacionados con la energía del planeta.

En el caso de Venezuela, la economía energética representa el pilar fundamental que determina los ingresos fiscales, la balanza comercial y la estabilidad geopolítica del país, dadas sus gigantescas reservas de petróleo.