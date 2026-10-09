Venezuela fortalece nexos económicos y sostenibles con el Caribe en la Cepal

Durante el 41.º periodo de sesiones de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, sostuvo encuentros con representantes de los países caribeños para impulsar la cooperación económica y el desarrollo sostenible.

La primera reunión la sostuvo con el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar, con el fin de avanzar en la cooperación técnica en materia de recuperación económica, diversificación productiva y desarrollo sostenible.

En este encuentro, detalló el diplomático venezolano en sus redes sociales, «compartimos la visión del Plan Venezuela Renace impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez y reafirmamos nuestra voluntad de avanzar en una agenda conjunta que fortalezca las capacidades productivas, la inversión, la transformación tecnológica y la inserción internacional de Venezuela, en favor del bienestar de nuestro pueblo».

En el marco del 41.º Período de Sesiones de la CEPAL, sostuvimos una fructífera reunión con su Secretario Ejecutivo, José Manuel Salazar, para explorar oportunidades de cooperación técnica en materia de recuperación económica, diversificación productiva y desarrollo sostenible.… pic.twitter.com/NnFQTEaHqg — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 8, 2026

Posteriormente, el canciller Félix Plasencia sostuvo una serie de encuentros con sus homólogos de Santa Lucía, Alva Baptiste; Haití, Raina Forbin; y Barbados, Christopher Sinckler.

Con ellos, se avanzó en una agenda para fortalecer la cooperación económica, comercial y nuestra hermandad caribeña.

De igual forma, en el marco del encuentro regional, el canciller venezolano sostuvo reuniones con el Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Lesly David, y con la Secretaria General de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett.

Esto con el fin de abordar «nuestra agenda común por el desarrollo sostenible», detalló el diplomático en sus redes sociales.

Durante nuestra participación en el 41° Periodo de Sesiones de la CEPAL, sostuvimos importantes reuniones bilaterales con los cancilleres de Santa Lucía, Alva Baptiste; Haití, Raina Forbin; y Barbados, Christopher Sinckler, con quienes dialogamos para continuar fortaleciendo la… pic.twitter.com/mKISFkzR5b — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 9, 2026

Plasencia se encuentra en República Dominicana desde el pasado martes, donde cumple una agenda de trabajo en el marco del Período de Sesiones de la Cepal, donde se debate la importancia de la integración regional y políticas macroeconómicas.