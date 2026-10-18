División de Homicidios investiga asesinato de paciente psiquiátrico

La División de Homicidios del Cicpc abrió una investigación para esclarecer el asesinato de Horacio Cecilio Hernández Villegas, un paciente psiquiátrico de 58 años de edad. Hasta ahora hay una persona detenida.

El homicidio perpetrado contra Hernández Villegas ocurrió la noche del pasado domingo 11 de octubre en el piso 19, bloque 61 del edificio Guasdualito, UD4, Caricuao, Caracas.

Testigos refieren que Horacio se encontraba en el pasillo del referido piso cuando fue atacado con un arma de fuego, presuntamente por Jhonny Alberto Pacheco (42), un ex funcionario policial, quien le asestó tres disparos, uno de los cuales le alcanzó la femoral. Se desconocen las motivaciones que tuvo Pacheco para accionar su arma de fuego contra la víctima.

Horacio murió en el sitio y su cadáver quedó recostado de la puerta del apartamento 19-02, tal como quedó asentado en el certificado de defensión.

El Cicpc no ha informado si Pacheco, fue imputado por el Ministerio Público o dejado en libertad.