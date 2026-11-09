Autoridades de ambas instituciones encabezaron la firma de acuerdo / Foto: Min Comercio
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Firman convenio para capacitar a clase trabajadora cementera del país

Corporación Socialista del Cemento y Unexca impulsan la formación de la clase trabajadora adaptada a los requerimientos productivos del sector

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La Corporación Socialista del Cemento (CSC) y la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (Unexca) suscribieron un acuerdo de cooperación académica para impulsar la formación técnica, administrativa y científica de la clase trabajadora cementera en todo el país.

La firma del acuerdo se llevó a cabo entre las autoridades de ambas instituciones, quienes destacaron la articulación entre el sector industrial y el sistema universitario para ofrecer programas de educación continua adaptados a los requerimientos productivos del país, refiere una nota de prensa del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional.

El plan de capacitación se desplegará en todas las sedes de la corporación a escala nacional, con el objetivo de dotar de herramientas académicas al personal operativo y administrativo para optimizar la eficiencia y elevar los estándares de producción en la industria.

Con esta alianza estratégica, las instituciones afianzan la profesionalización del talento humano como eje fundamental para el desarrollo del sector cementero venezolano.

  • Autoridades de ambas instituciones encabezaron la firma de acuerdo / Foto: Min Comercio

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