Venezuela presentó sus avances científicos en la Cumbre Iberoamericana de España

La representación nacional expuso la infraestructura tecnológica y los logros orientados a la democratización del conocimiento en el país.

La información fue dada a conocer por el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, a través de su cuenta en X, donde destacó que el encuentro internacional abordó temas estratégicos para el desarrollo regional, tales como el reconocimiento académico automático de los estudios universitarios, la movilidad de estudiantes y docentes, y la validación de microcredenciales con certificaciones oficiales.

Durante las jornadas de trabajo, la delegación venezolana mostró los progresos alcanzados en la consolidación de la infraestructura científica del país, así como el despliegue de nuevos programas formativos y la creación de instituciones tecnológicas orientadas a garantizar el acceso universal a la ciencia.

Asimismo, la representación venezolana ratificó el compromiso del Estado con el desarrollo tecnológico nacional y la búsqueda de la soberanía plena, bajo los lineamientos impulsados por el Gobierno Bolivariano y la presidenta Delcy Rodríguez.

Finalmente, el titular de la cartera de Ciencia y Tecnología enfatizó que, mediante el talento nacional y la cooperación internacional, la ciencia venezolana contribuye a la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento para el bienestar y desarrollo integral de los pueblos de la región.