Dotan cocina de escuela de Isla Telésforo en Guanta

Los estudiantes de la Escuela Básica Estadal Telésforo en el municipio Guanta del estado Anzoátegui recibieron con alegría una cocina nueva y equipos para garantizar que el comedor del plantel funcione a diario sin interrupciones.

La alcaldía entregó esta dotación para favorecer directamente a 100 niños y niñas de educación inicial y primaria en esa comunidad pesquera, ubicada a 2,8 kilómetros de la ciudad de Guanta.

El director de la oficina de servicios generales de la alcaldía guanteña, Carlos Garban, durante la jornada de atención, anunció que el equipo municipal no solo instaló la cocina, sino que también entregó un cilindro de gas doméstico, asegurando el combustible necesario para la preparación de los alimentos.

Además del apoyo al comedor, se instalaron nuevos bombillos para iluminar las aulas y entregaron balones para que los alumnos puedan realizar prácticas deportivas.

Garban indicó que la visita sirvió para revisar las condiciones de la infraestructura del plantel y planificar futuras reparaciones.

Resaltó que Telésforo es una comunidad pesquera que se encuentra en la zona este de la bahía de Guanta, situada frente a Isla de Plata.