Limpieza de escombros cambia la cara al Litoral

La Guaira ha retirado más de un millón de toneladas de escombros a cuatro meses del doblete sísmico, mientras avanzan los trabajos de recuperación de viviendas, rehabilitación de escuelas y reactivación económica.

Sin embargo, la reubicación de las familias que perdieron sus hogares continúa entre los principales desafíos que tienen las autoridades en la entidad.

El gobernador José Alejandro Terán ofreció el balance de las acciones ejecutadas durante estos cuatro meses y destacó que el despeje de estos desechos supera la mitad de las más de dos millones de toneladas de escombros estimados.

“Ya llevamos más del 50%, un poco más de un millón de toneladas de escombros, que han sido despejadas de las vialidades del estado”, afirmó.

Reubicación.

Poco a poco se han ido desocupando los refugios temporales.

En materia habitacional, el mandatario informó que más de 10.000 apartamentos están siendo intervenidos a través del Plan Venezuela Renace.

Señaló que alrededor de 900 familias han salido de los campamentos transitorios mediante la adquisición de viviendas en el mercado secundario o el acceso a alquileres temporales.

A estas medidas se suma el traslado de casi 500 familias a Ciudad Caribia, donde recibieron soluciones habitacionales temporales. “Cada vez vemos menos carpas en las calles para poder avanzar en la solución de todas estas personas”, expresó.

Informó la realización de estudios geotécnicos en más de 15 terrenos y ya en dos de ellos comenzaron las obras para construir nuevas viviendas. Entre ellos está el urbanismo Sueños Azules, en las terrazas de Mamo, donde prevén levantar unidades habitacionales para atender parte de la demanda.

Comercios y escuelas.

Los niños han vuelto a las aulas.

La reactivación económica también forma parte de las acciones emprendidas tras la emergencia. El gobernador informó que más de 2.300 comerciantes formales recibieron créditos por más de 19 millones de dólares, a fin de preservar más de 15.000 empleos.

Mientras tanto, las operaciones portuarias se han recuperado y el aeropuerto cuenta con una terminal provisional que atiende la demanda aérea nacional e internacional.

En el sector educativo, 120 instituciones han sido rehabilitadas para facilitar el retorno de los estudiantes a las aulas.

Sector turismo. El sector turismo espera retomar sus actividades con normalidad. Terán indicó que más de 3.500 prestadores de servicios reparan los espacios afectados y reciben capacitación y apoyo económico.

Aunque no precisó fecha para la reapertura, aseguró que se espera que ocurra próximamente.

Recuperación emocional

El balance también incluye la atención de las consecuencias emocionales de la tragedia. De acuerdo con Terán, más de 20.000 personas fueron atendidas en campamentos transitorios durante la fase de emergencia. El mandatario reconoció que las pérdidas humanas y materiales requieren un proceso de recuperación que va más allá de la reconstrucción física. “El acompañamiento psicosocial, psicológico y espiritual a toda la población” ha sido una de las tareas desarrolladas, señaló, al referirse a la necesidad de atender el dolor de las familias afectadas.

Un mapa de riesgo para planificar el futuro

Reconstrucción de viviendas alcanza a unas 10.000.

La Red de Sobrevivientes de La Guaira propone elaborar un mapa de riesgos basado en estudios científicos del suelo para orientar la reconstrucción y promover un desarrollo urbano más seguro en la entidad.

Iván Cedeño, coordinador de la Red, informó que han solicitado encuentros con autoridades nacionales, regionales y municipales para presentar sus propuestas y contribuir a la planificación del estado.

“Este es un movimiento de guaireños preocupados por el destino de la región, que nació para ayudar y para incidir en lo que nosotros llamamos refundar el Estado”, expresó.

Aclaró que la iniciativa no tiene fines político-partidistas. Explicó que los estudios permitirían identificar las zonas expuestas a amenazas naturales y determinar el tipo de construcciones según las características del terreno. Planteó evaluar espacios costeros para parques y áreas de baja densidad poblacional, de acuerdo con las condiciones geológicas.

Destacó la importancia de integrar el conocimiento científico, la experiencia comunitaria y la historia de la entidad para establecer una planificación con visión de largo plazo.

Al referirse al encuentro de la Red con el ingeniero Kit Miyamoto, dijo que compartieron propuestas que incorporan las experiencias de las comunidades afectadas por el deslave de 1999. Considera que la articulación entre autoridades, especialistas y ciudadanos es fundamental para reducir los riesgos y construir un futuro más seguro para las nuevas generaciones.

“El mejor homenaje que le podemos hacer a quienes fallecieron es hacer las cosas correctamente”, afirmó.