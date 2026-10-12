Presidenta Delcy Rodríguez arribó a la sede de la FAO para participar en el Foro Mundial

En el marco de la agenda de cooperación internacional y desarrollo sostenible, la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, llegó a tempranas horas de este lunes a la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); fue recibida por el Director General de la organización, Qu Dongyu, para incorporarse formalmente a las actividades del encuentro mundial.

La Presidenta fue recibida por delegaciones internacionales y representantes del organismo multilateral; marcando el inicio de su participación en este evento de alto nivel que reúne a líderes mundiales, expertos, jóvenes y actores del sector agrícola.

Fotos: Prensa Presidencial

Fotos: Prensa Presidencial

Fotos: Prensa Presidencial

Fotos: Prensa Presidencial

El Foro Mundial anual de la FAO inició este lunes bajo el lema “Innovar hoy. Alimentar el mañana”. El evento, que se extenderá hasta el próximo viernes 16 de octubre, busca impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios globales mediante la ciencia, la innovación y la inversión.

En contexto, el Foro Mundial de la Alimentación 2026 constituye una de las plataformas globales más relevantes para la transformación de los sistemas agroalimentarios, impulsando iniciativas centradas en la innovación, la acción climática y la erradicación del hambre a escala global.