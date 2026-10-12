Mérida produce abono orgánico para regenerar 40 ha de suelos

La Asociación Cooperativa La Lucha 07, integrada por 15 productores del consejo campesino del sector Mucuy Alta, en el municipio Santos Marquina del estado Mérida, produce 10 toneladas mensuales de abono orgánico tipo bokashi. El proyecto agroecológico de la comuna El Filo del Loro busca regenerar alrededor de 40 hectáreas de suelos agrícolas de la región y promover prácticas ancestrales de cultivo.

Edgardo Rodríguez Rangel, coordinador general de la cooperativa y vocero de formación de los consejos campesinos del municipio, explicó a Últimas Noticias que el abono orgánico bokashi se elabora sin tumbar un solo árbol. “Lo hago con tuza de maíz, tamo de caraotas y hueso de ganado”, detalló. A esos materiales se suma el biocarbón, un ingrediente clave para la regeneración de los suelos agrícolas.

Abono

El biocarbón cumple tres funciones fundamentales en el proceso. “Retiene la humedad y ayuda a mejorar el pH de los suelos agrícolas”, explicó Rodríguez. Ese componente se mezcla con los residuos vegetales y animales para producir el bokashi, un abono orgánico fermentado.

Además del producto estrella, la cooperativa produce bioinsumos líquidos como té de estiércol fermentado y microorganismos de montaña. También elaboran humus de lombriz, tanto sólido como líquido, y lejía a base de cenizas. “Estos métodos son propios para la economía circular del municipio, donde podemos transformar los desechos sólidos en enmiendas agrícolas y ganaderas”, afirmó el vocero.

El enfoque apunta a reducir la contaminación en los vertederos. Rodríguez afirmó que grandes cantidades de basura pueden convertirse en insumos para la producción agrícola y ganadera. “Dejaríamos de producir contaminación en los vertederos”, subrayó.

La cooperativa integra el componente ornamental al proyecto que, según Rodríguez, es fundamental para recuperar el equilibrio de la biodiversidad en la agricultura porque ayuda a que los polinizadores trabajen en la naturaleza. La propuesta incluye un plan para la recuperación de la biofauna, adaptable a las necesidades geográficas de cada región del país.

Productores merideños cultivan cilantro que distribuyen en mercados locales. Fotos: cooperativa la lucha 07



Regeneración

Rodríguez aseguró que es necesario recuperar las tierras agrícolas de Venezuela. Su argumento se centra en la salud de la población. “Porque la mayoría de los problemas de cáncer es por la alimentación”, expresó.

El vocero señaló que los recursos para la formación y la educación podrían gestionarse a través de la cooperativa con proyectos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, solicitó apoyo gubernamental para impulsar el proyecto agroecológico y tener un mayor alcance, producir más abono y llegar a más productores en el país.

Producción y distribución

El consejo campesino del sector Mucuy Alta cosecha cinco toneladas mensuales de papa, zanahoria, maíz, cebollín, cilantro, lechuga, entre otras hortalizas y frutas. Tienen gallineros comunitarios y ganado caprino y bovino. Toda esa producción se distribuye en mercados locales de la zona y del municipio Santos Marquina con miras a expandir a otras regiones venezolanas.

Rodríguez reconoció que parte de los productores aún utilizan el método convencional de producción, pero sigue apostando al uso de productos agroecológicos entre todos los integrantes.

En Mucuy Alta también impulsan la cría de ganado. Fotos: cooperativa la lucha 07



Centro de acopio

Los voceros campesinos firmarán un comodato con la alcaldía de Santos Marquina para un centro de acopio en San Rafael de Tabay. El espacio quedará a disposición para la formación y el almacenamiento de la producción.

La cooperativa ofrece asesoría técnica. El trabajo conjunto apunta a consolidar una comunidad que recupere la tierra que la alimenta.