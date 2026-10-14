Mi carro vibra con energía positiva

Los principios del Feng Shui aplican a cualquier espacio donde las personas pasan mucho tiempo, es por esto que los autos, no se escapan de esta práctica milenaria. Se aplica Feng Shui para activar la energía positiva del vehículo sea usado o nuevo. Es importante mover y transformar la energía del vehículo a favor del dueño. Grandes fabricantes de autos en China GAC Motor con el fin de contribuir a la seguridad vial, han brindado recomendaciones de Feng Shui aplicadas al vehículo, como una alternativa para propiciar un ambiente de armonía, calma y concentración, favorable para una conducción efectiva y segura.

El vehículo es un espacio de permanencia y convivencia cotidiana de una o varias personas al igual que el de una habitación. Es por esto que debes tomar en cuenta estos aspectos en cuanto al estado físico, limpieza, colores, entre otros, que influyen en el estado emocional de sus ocupantes, generando en el ambiente energías positivas o negativas.

PONGAMOS EN PRÁCTICA ESTOS PRINCIPIOS DE FENG SHUI

Limpieza para atraer la buena energía toma en cuenta estos consejos:

• Bajo la premisa de que un espacio limpio brinda seguridad y libera la tensión. Es importante realizar una limpieza profunda y aspirar al menos cada 15 días. Y será mucho más necesario si se realizó un viaje largo.

• Si el auto está desordenado, la energía queda atrapada debajo de montones de libros, papeles, bolsas de comida rápida y vasos vacíos, entonces cada vez que ingreses a él, tu nivel de energía se hundirá y disminuirá.

• La limpieza diaria y/o cada vez que se ocupe él automóvil también es clave, desecha recibos de estacionamiento o peajes, polvo en el tablero y suciedad acumulada en el volante, espejos y ventanas.

• Expertos recomiendan para la limpieza interior como asientos, tableros y tapicería usar abrillantadores y toallas húmedas. En el caso de las alfombras lo ideal es emplear agua y jabón. En el exterior lo recomendable es aplicar champú para vehículos. Aconsejan un mantenimiento de motor cada 5.000 km o 10.000 km, dependiendo de la marca; así como una revisión de cauchos. Esto ayuda a que el conductor tenga mayor confianza y tranquilidad al momento de viajar. Además, potencia la energía positiva, pues se omiten los pensamientos de ansiedad causados por la preocupación cuando existen daños o alertas de posibles desperfectos.

• Otra premisa del Feng Shui es mantener los vidrios de las puertas del auto abajo para que la energía o CHI pueda ir y venir.

• Y muy importante realizar una limpieza energética, pasando por dentro y afuera 3 inciensos de sándalo. Además de sonar campana o cuenco tibetano. Rociar un splash de mandarina, rosas o canela para preservar la dulzura y amor de sus tripulantes.

Después de realizar la limpieza es importante colocar AMULETOS AUSPICIOSOS estos permiten potenciar la energía en el auto y son un recordatorio para manejar con precaución. Pueden colocarse los que te agraden y no es necesario que se encuentren visibles, pueden guardarse en la guantera.

Toma en cuenta los siguientes:

1- Cinco o tres monedas chinas atadas con una cinta roja son excelentes para quienes están vendiendo su automóvil.

2- Se puede colocar un cristal de cuarzo o amatista en un llavero o colgante para obtener energía favorable.

3- Colocar la imagen del animal astrológico chino en una calcomanía o un llavero para la buena suerte.

4- La imagen protectora según la creencia del conductor.

5- Colocar 3 limones pequeños, sanos y perfectos formando un triángulo dentro del vehículo.

¡Activa la energía positiva de tu vehículo! Siéntate y respira. ¿Huele a limpio? Si no es así, es hora de desodorizar para que huela fresco cada vez que ingreses. Coloca aromatizantes con las fragancias de tu preferencia, incluso si te agrada el olor a nuevo también se consiguen en lata.

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