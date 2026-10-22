Más de 90 expositores participan en Expo Feria «Sabe a Venezuela 2026»

Más de 90 expositores en rubros del café, chocolate, tabaco y ron, participan en la Expo Feria «Sabe a Venezuela 2026» que se inauguró este jueves en las instalaciones Wynwood Park, ubicado en el municipio Naguanagua.

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, señaló que el evento que se extenderá hasta el próximo domingo 25 de octubre, permite impulsar a los emprendedores y empresas con sello venezolano.

Comentó que se prevé que esta segunda edición cuente con una gran convocatoria, debido a que mezcla espacios de entretenimiento, aprendizaje y concursos en un solo lugar.

“Hay algo que me tiene sorprendido, este año están más tecnificados, hay más productos, más variedad, lo que he probado está para poder competir en Suiza, en Holanda, en Italia, en Francia, en cualquier parte, en Estados Unidos, en cualquier parte donde se nos llame con la calidad de estos productos”, exclamó.

El mandatario regional destacó que la articulación entre el sector público y privado ha permitido crear actividades gratuitas para el disfrute de toda la familia, donde se exhiba el talento y las bondades del país.

«Estas iniciativas permiten impulsar a emprendedores y empresas con sello venezolano, así como conocer todas las novedades de este rubro, que en la segunda edición demuestran que en Venezuela y en particular Carabobo, se llevan a cabo grandes proyectos», apuntó.

Durante el recorrido, Lacava estuvo acompañado por la primera dama del estado, Nancy de Lacava; el productor de la expo, José Antonio García, así como alcaldes de la entidad.