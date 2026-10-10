Bautizan la novela «Yenifer» del escritor cojedeño Héctor Nuno González

En un vibrante encuentro que congregó a destacados exponentes del ámbito cultural, académico y político del estado Cojedes, la tarde de este jueves se llevó a cabo la presentación y bautizo oficial de la novela «Yenifer», del periodista y escritor cojedeño Héctor Nuno González, el acto se llevò a cabo en el salòn Batalla de Taguanes, ubicado en el Palacio del Gobierno regional.

La obra, editada bajo el sello del Fondo Editorial Ramón Villegas Izquiel, marca un hito en la historiografía literaria de la región al posicionarse como la primera novela del siglo XXI en San Carlos. Como gesto de reconocimiento humano y social, la edición está formalmente dedicada a todos los abuelos y abuelas de Venezuela.

Durante la actividad, Héctor Nuno González expresó que la concreción de este proyecto abre una etapa de mayor dinámica creativa puesta al servicio de la cultura regional y nacional, subrayando que el destino de una obra pertenece exclusivamente a su público. «Que sea la misma sociedad la que con su lectura le dé un lugar a esta historia. No le corresponde al autor alabar su obra; serán los lectores quienes determinen qué lugar toma Yenifer como historia en la literatura cojedeña y en la literatura venezolana», destacó el escritor.

Con la publicación de «Yenifer», el acervo literario de Cojedes fortalece su catálogo narrativo, ofreciendo una pieza clave para el debate cultural y la preservación de la memoria histórica contemporánea.

Una mirada profunda a la memoria reciente

«Yenifer» constituye el segundo libro impreso de González y su quinta producción literaria integral. A través de un relato reflexivo y directo, la trama explora los años más complejos del contexto social venezolano reciente, abarcando el quinquenio comprendido entre 2015 y 2019.

La historia toma como eje central la vida de Yenifer, cuya travesía se convierte en un doloroso pero entrañable espejo colectivo de las dificultades, angustias y resiliencia que caracterizaron a la sociedad durante ese período.

Choques y transformaciones en el mundo actual

Durante la presentación, Eduardo Mariño, uno de los padrinos y editor del Fondo Editorial Ramón Villegas Izquiel, destacó la dimensión humana que rodea al libro, inspirada en la visión de Emmanuel Kant sobre la transmisión de ideas e historias de persona a persona como un lazo que entrelaza a la comunidad.

Mariño reflexionó sobre los choques y transformaciones a los que la creación cultural y el mundo del arte se han tenido que adaptar, no solo por la coyuntura nacional, sino por la dinámica global. Al respecto, comparó la evolución del sector editorial con el de la televisión: «Antes se necesitaban gigantescos estudios para generar contenidos y transmitirlos todo el día; hoy en día basta con ingresar a internet para encontrar espacios preconcebidos y de libre acceso», precisó.

En ese marco, subrayó que el libro debe redefinirse en la era digital y que hacia esa meta se encamina el fondo editorial del cual es miembro. Mariño afirmó que contar con una librería digital permitirá acceder a las obras y conservarlas con mayor alcance, resaltando que «adaptarse es avanzar, es funcionar al ritmo de la vida y seguir adelante».

Finalmente, reiteró la invitación a la comunidad universitaria y al público en general para el miércoles 14 de octubre a la presentación de esta y otras obras de reconocidos escritores y poetas de la entidad, será en los espacios de la Biblioteca Ramón Villegas Izquiel de la Unellez San Carlos.