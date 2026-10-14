Fondo Editorial Ramón Villegas Izquiel presenta 10 obras en Cojedes

En una jornada que celebró las letras, la academia y la creación artística, el Fondo Editorial «Ramón Villegas Izquiel» realizó la presentación de 10 títulos literarios e investigativos, durante un emotivo encuentro que tuvo como escenario las instalaciones de la biblioteca de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), en la ciudad de San Carlos.

La actividad estuvo encabezada por Eduardo Mariño, editor asociado del fondo editorial, quien dio la bienvenida a los asistentes e introdujo a los autores encargados de exponer sus vivencias en el proceso creativo. Durante la cita, Mariño, destacó que este abanico de propuestas reflejó la riqueza intelectual y creativa de sus autores, consolidando un espacio de encuentro enriquecedor para diversos perfiles de lectores.

Diversidad de géneros al servicio de los lectores

Durante la celebración del evento, las publicaciones destacadas brillaron por su notable pluralidad de voces, estilos y géneros, en el que la muestra literaria y académica ofreció un recorrido integral que abarcó desde la sensibilidad de la narrativa y la lírica hasta el rigor conceptual del ensayo y la metodología educativa.

En el ámbito lírico y narrativo, la poesía cobró vida a través de La Creatura, antología de Willian Ramírez, así como en Migranterías de Ramón Emilio Hernández y 20 poemas y un sueño de Luis Ramón Molina Carrizalez.

Por su parte, la narrativa y la reflexión ensayística sumaron obras fundamentales como la novela Yenifer de Héctor Nuno González, la prolífica propuesta El camino para renacer de Iraida del Mar Garcías, y el ensayo La sutil evanescencia de los días de Eduardo Mariño Rodríguez. A esta oferta se añadió la trilogía narrativa de Argimiro Meléndez, compuesta por Cuentos, Crónicas y A vuelapluma. Relatos de toda una vida. La niña y el babo.

Finalmente, la dimensión académica y científica estuvo representada por la Guía Metodológica de la Investigación Mixta en Educación. Elaborada colaborativamente por Miguel Ángel Torrealba, Yordelis Alcalá Castro, Yaritza Carolina Angarita, Eliém Verónica Zapata y Ricardo Castillo, esta obra constituye un valioso aporte pedagógico que fortalece la formación investigativa.

Estas diez obras ya se encuentran disponibles para su consulta y lectura a través de la plataforma web oficial de la editorial, consolidando la democratización y difusión del conocimiento en entornos digitales.

Ramón Emilio Hernández

“El libro poético Migranterías aborda el fenómeno migratorio desde una perspectiva humana e íntima. A través de un compendio de 95 poemas, la obra recoge los relatos, angustias, logros y emociones de los migrantes en su recorrido por diversos países. Lejos de enfocarse únicamente en el fracaso o la dificultad, el texto visibiliza las historias de éxito y la fortaleza de quienes emprenden este viaje, sirviendo como un altavoz para sus voces y vivencias a lo largo de su trayectoria”.

Iraida del Mar Garcías

“Un libro transformador que llega justo cuando más lo necesitas. Funciona como un refugio de serenidad y motivación para recordar que, aun en los momentos más oscuros, siempre es posible salir adelante por cuenta propia. Más que una lectura, este texto constituye un mapa práctico de autorelajación y superación personal. A través de un enfoque claro y esperanzador, ofrece herramientas para fortalecer la autonomía individual frente a las dificultades, recordando que la clave del éxito reside en nuestra capacidad de adaptarnos y dirigir nuestro propio destino. No puedes cambiar las olas ni el viento, pero siempre puedes ajustar las velas de tu barco para conseguir el camino”.

Hèctor Nuno González

“Leer Yenifer, leer el testimonio de una época, es recordar una época. Una de las grandes misiones que tiene un escritor, es dejar testimonio de tiempos vividos. Yenifer como personaje está por miles en la sociedad venezolana y Latinoamericana, que se enfrenta a la carencia, pobreza, adversidad en todas sus expresiones, sobre todo, a la deshumanización. Este libro pretende sensibilizar sobre aquellas cosas que pudieran pasarnos por las narices y no reaccionamos, no nos conmovemos. Por esto y más, invito a leer esta novela”.

Luis Ramón Molina Carrizalez

“20 Poemas y un sueño es mi primer libro, en el que podràs encontrar en un lenguaje formal, sencillo y pulido, las poesìas necesarias a esas personas que tanto quieres y amas, a aquellas quienes estàn lejos y las que ya no estàn en este plano terrenal. Tambièn, tendràs la poesìa que necesitas para el desamor. Esperamos que lo lean, será un placer para mì”.