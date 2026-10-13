Dave Roberts considera sentar a Shohei Ohtani

Los Dodgers de Los Ángeles no la han pasado nada bien en el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwaukee y regresan a casa con récord negativo de 2-0.

Uno de los jugadores que ha estado en el ojo del huracán es Shohei Ohtani, quien probablemente se pierda el juego 3 de NLCS, debido a que su bate que no ha respondido como el equipo ha necesitado y se encuentra en un mal momento dejando su promedio más bajo en postemporada con apenas .150.

The Dodgers will discuss sitting star Shohei Ohtani for Game 3 of the NLCS vs. the Brewers, per The Athletic's Ken Rosenthal and Katie Woo.



Ohtani has three hits and no home runs or RBIs through six games this postseason. pic.twitter.com/eYHUYUEtzh — Yahoo Sports (@YahooSports) October 13, 2026

Sobre esto el mánager de la tropa de California, Dave Roberts indicó que se tomará el tiempo para hablar con la estrella de Japón, quien ha estado lidiando con lesiones desde un poco más de mitad de ronda regular.

«Sí, obviamente no ha sido bueno», dijo Roberts al hablar sobre la posibilidad de sentar a Shohei Ohtani en el banquillo debido a sus dificultades y preocupaciones por lesiones, según Katie Woo y Ken Rosenthal de The Athletic.

Lee también: Guardianes vinieron de atrás ante Rays en el primero de la SCLA

Aseguró además: «No se encuentra bien. Creo que lo mejor para mí es hablar con él, intentar averiguar qué es lo mejor para él y para nosotros. Sin duda, se ha ganado esa conversación y se la merece».

Según datos de MLB.Com el oriundo de Oshu tiene 106 apariciones al plato, incluyendo Postemporada, sin conectar jonrón siendo esta la sequía más larga del doble agente de Los Dodgers desde su llegada a Grandes Ligas.