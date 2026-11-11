Los Padres de San Diego aseguran el brazo de Ryan Weiss

Los Padres de San Diego hicieron oficial la incorporación del derecho Ryan Weiss con un pacto de un año, el cual reserva una opción del equipo para una extensión hasta la campaña del 2028. El movimiento lo hizo oficial A.J. Preller, máximo responsable de las operaciones de béisbol y gerente general de la franquicia de California.

Welcome to San Diego, Ryan!



We have signed right-handed pitcher Ryan Weiss to a one-year contract with a club option for the 2028 season. pic.twitter.com/NBubyHCUdg — San Diego Padres (@Padres) November 11, 2026

Weiss, de 29 años, viene de tener acción en 2026 vistiendo la camiseta de los Astros de Houston dejando un total de nueve salidas en el equipo grande y una efectividad de 7.62, además de sumar 22 presentaciones con la filial Triple-A, Sugar Land.

Lee también: Alex Anthopoulos descarta salida de Ronald Acuña Jr.

El serpentinero llegó a los D-Backs de Arizona en la cuarta ronda del Draft de 2018, Weiss teniendo pasantías por las granjas de Arizona y los Kansas City Royals, para luego probar suerte en circuitos independientes y en el béisbol asiático (China y Corea del Sur).