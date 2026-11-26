Los Rockies de Colorado quieren fortalecer su pitcheo para tener un mejor rendimiento en la próxima temporada y es por esto que llegaron a un acuerdo con dos lanzadores que darán estabilidad a su bullpen.

De acuerdo con MLB.com, uno de estos jugadores será el abridor zurd David Peterson, quien llegará por dos temporadas a cambio de 32 millones de dólares. Este marcará su regreso a casa para convertirse en uno de los líderes de la rotación.

Peterson, de 31 años, dejó un récord de 9-8 en la temporada 2026 con una efectividad de 4.79 producto de 32 juegos lanzados en los que aperturó 23 y además obtuvo un salvado. Lanzó en concreto 148.1 entradas y ponchó a 137 rivales.

La segunda estrella que firmaron los Rockies es el también abridor zurdo Patrick Sandoval por un contrato de tres años y 42 millones de dólares.

Sandoval no tuvo el mejor año durante la última temporada, teniendo un récord de una victoria y siete derrotas en 13 aperturas. Lanzó por 70.1 entradas y ponchó a 73 rivales.