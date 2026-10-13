Wushu conquistó 16 medallas

La delegación nacional de wushu cerró su participación en el XV Campeonato Panamericano, celebrado del 5 al 12 de octubre en Buenos Aires, Argentina, con un balance de seis de oro, cuatro de plata y seis de bronce.

El resultado ubicó al país en el octavo lugar entre 17 naciones participantes y un total de 898 atletas inscritos en el certamen.

Seis de oro

Dayerlin Pimentel y Manuel Palacios encabezaron la cosecha dorada con dos títulos cada uno en las modalidades de Taolu.

Pimentel, destacó en las pruebas de Shaolin, mientras que el caraqueño, alcanzó dos preseas doradas: una en Changquan y otra en Gunshu, ambas en Taolu deportivo.

A ellos se sumaron Kathiuska Ledezma, campeona de Sanda en la categoría de 52 kilogramos, y Yosmairy Lara, ganadora del oro en los 60 kg de la misma modalidad de combate.

Cuatro de plata

En el segundo escalón del podio destacaron Camila Semestrari, Valeria Dudamel, Oriana Moreno y José Montaño, quienes aportaron una medalla de plata cada uno.

Semestrari, Dudamel y Moreno lograron sus preseas en Taolu, mientras que Montaño obtuvo el segundo lugar en Sanda, categoría de 75 kilogramos.

Dudamel sumó su plata en Gunshu, prueba de bastón, entre 13 competidoras. Moreno alcanzó el subcampeonato en Nanquan, modalidad de manos vacías del sur, en una prueba con seis participantes.

Seis de bronce

La cosecha de bronce quedó repartida entre cinco atletas. Reinaldo Palmar obtuvo dos medallas en Taolu tradicional juvenil, mientras que Camila Semestrari, Valeria Dudamel y Oriana Moreno sumaron una presea cada una en sus respectivas pruebas.

Por su parte, Yancarlys Parra completó el grupo de medallistas con el bronce en Sanda, categoría de 56 kilogramos.

Dudamel logró su tercer puesto en Daoshu, prueba de sable con diez competidoras, mientras que Moreno subió al podio en Nangun, modalidad de bastón del sur que reunió a ocho atletas.

Balance continental

Estados Unidos lideró la clasificación general con 397 medallas, seguido por Brasil, con 114, y Argentina, con 132.

La delegación venezolana concluyó en la octava posición, con 16 preseas, resultado que refleja la presencia de sus atletas en las modalidades de Taolu tradicional, Taolu deportivo y Sanda.

Prensa Mindeporte