Tchouaméni: «Kylian se merece el Balón de Oro»

El futbolista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni afirmó que Kylian Mbappé debería ser el ganador de la próxima edición del Balón de Oro al considerar la gran temporada personal que tuvo y que le permitió a ser uno de los máximos goleadores del año.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previo al partido que disputarán el cuadro merengue contra la Roma este miércoles 14 de octubre como parte de la Champions League.

“Seguro que lo merece Kylian. Ha jugado una temporada increíble. Si no es Kylian, otro francés como Dembelé u Olise lo merecen también”, expresó.

El jugador también evitó hablar sobre la polémica arbitral que se registró en el partido ante Villarreal, duelo en el que su compañero Vinicius Jr. terminó recibiendo la tarjeta roja tras jalar el cabello de un contrincante.

“No quiero hablar de los árbitros. Intentan hacer lo máximo, pero ahora tenemos mucha frustración con las decisiones. Lo más importante es que ganamos ese partido y miramos hacia delante”, sostuvo.

Para finalizar, Tchouaméni analizó el enfrentamiento que tendrán contra la Roma, un equipo complicado de la Serie A y que llega con el objetivo de alcanzar un triunfo para estar más cerca de un pase de ronda en la Champions League.

“Jugamos contra un gran equipo. Veo los partidos de la Roma y sabemos que va a ser difícil y más fuera de casa, pero tenemos la calidad para ganar este partido y vamos a intentarlo seguro”, concluyó.