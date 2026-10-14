Venezuela articula la investigación científica para potenciar la producción agrícola

El ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierra, Vladimir Padrino López, sostuvo una reunión con el ministro para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, representantes del Ministerio para Ciencia y Tecnología, y miembros del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) con el fin de articular esfuerzos para optimizar la investigación y elevar el rendimiento productivo.

«En una mesa de trabajo con el gabinete ministerial, el ministro para Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, definimos el cese de la dispersión de proyectos para agrupar toda nuestra fuerza investigativa bajo una rectoría única», escribió el ministro Padrino López en sus redes sociales.

Este enfoque, detalló el ministro Padrino López, abarca desde la conservación de la diversidad genética de cultivos hasta la soberanía en insumos agrícolas y la innovación tecnológica.

«Este plan de acción garantizará que la ciencia venezolana se convierta en rendimientos medibles, semillas de calidad y soluciones concretas para nuestros productores», añadió el ministro.

Con estas acciones, indicó, se busca fortalecer la colaboración con los agricultores y contribuir al desarrollo de un país más productivo.