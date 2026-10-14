Inspeccionan las nuevas torres habitacionales que se entregarán entre octubre y noviembre

El recorrido, reseñado en sus redes sociales, comenzó con la revisión de un edificio concebido como refugio temporal para albergar a familias durante sus procesos de adjudicación de viviendas, así como a jóvenes deportistas que participen en actividades realizadas en el estadio cercano.

Este espacio, detalló Posani, se desarrolla mediante la técnica de cerramientos secos, un método constructivo innovador que permite fijar piezas directamente a la estructura, sin necesidad de utilizar cemento, lo que contribuye a optimizar los tiempos de ejecución y la calidad de los trabajos.

«Este es un edificio bien particular que es un análisis que hemos hecho de los cerramientos y son cerramientos secos. ¿Qué quiere decir cerramiento seco? Que ahí no hay cemento, que es directamente la pieza fijada en la estructura. Esta es una investigación, digamos, sobre arquitectura, sobre cerramiento seco, en un inicio de un trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Hábitat y Vivienda», puntualizó la ministra.

La titular de la cartera ministerial inspeccionó las torres 7 y 12 de los sectores Simón Bolívar y Simón Rodríguez y señaló que las inspecciones también contemplan edificaciones cuya entrega está prevista para los meses de octubre y noviembre.

Recientemente, la presidenta Delcy Rodríguez informó sobre los avances del Plan Venezuela Renace para la atención de las familias afectadas por el doble sismo del pasado mes de junio.

En ese momento, la jefa de Estado detalló que actualmente se ejecutan obras de rehabilitación en 20.083 viviendas adicionales para favorecer a 82.205 personas en tres entidades.

De igual forma, se han otorgado 461 créditos a condominios, beneficiando a 16.172 familias en la recuperación de sus espacios habitacionales, mientras avanza al 27% la construcción del plan de 3.000 viviendas unifamiliares transitorias en Ciudad Caribia, sobre un objetivo global de 6.000 unidades.