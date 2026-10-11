Ismael (y III)

Maestro de las bandolas, supo buscar los mejores referentes para aprender de ellos. Cruz Quinal en San Lorenzo, Juan Esteban García en San José de Guaribe (en cuya tumba fueron esparcidas sus cenizas) y Anselmo López en Puerto Nutrias guiaron su formación hasta alcanzar la excelencia.

Su voz siempre estará relacionada con la de Francisco Pacheco. Escucharlos cantar golpes curarigüeños, sabiéndolos caraqueño al uno y de Cata al otro, es un disfrute de asombros para quienes llevamos la sangre guara en nuestras venas. Uno de los hitos de esa combinación de voces es el canto de guaraña, grabado en 1980, cuyo verso “La cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones” sirvió para denunciar las prácticas de la institucionalidad cultural para favorecer con incentivos, desde el amiguismo, a los mismos grupos cada año. La hermandad entre estos intérpretes no tuvo parangón.

Fue caraqueño de pura cepa y lo demostró como solista en el proyecto artístico de su amigo entrañable Daniel Gil, El Rucaneo del Mabil. Allí supo extraer de su alma el estilo de interpretación de la caraqueñidad. Recuerdo la expresión de mi madre cuando escuchó el vals “La pollina” del disco “A pulir la hebilla”: “Así se cantaba en Caracas”. Bastaba escucharlo hablar para evocar aquellos tiempos en que la ciudad aún no terminaba de entregar sus elementos identitarios desplazados por el modernismo yanqui.

En mi antología personal destacan sus discos “Cantadurías” con Francisco Pacheco y un familión atrás, “La Casa de los pájaros”, dedicado a Cruz Quinal, con el maestro Toñito Naranjo y los volúmenes 2 y 3 de “Un Solo Pueblo” donde se encuentran temas como “El Cocuy que alumbra”, el “Canto de guaraña”, “El Venao”, “Las Florecitas”, “Las campanas de San Juan” y “El pilón”.