Amante de la patria

Con su pausado andar y su paciente hablar nos daba la impresión de estar ante algún filósofo de la antigua Grecia. Su sabiduría disputada por una sencillez sin par nos enaltecía permanentemente. Su compromiso siempre fue a toda prueba, siendo ejemplo perenne de constancia, de cómo la academia y la militancia política -sin imposturas ideológicas, ni estridencias dogmáticas, ni sensacionalismo partidista- pueden coexistir en la búsqueda de un mejor y justo vivir.



Ese era Mario Sanoja Obediente, nacido el 12 de octubre de 1934, referencia obligada para los científicos sociales de nuestra patria y allende nuestras fronteras.



Inquieto desde niño, este caraqueño tempranamente descubriría la pasión por el conocer y sobre todo por la historia y su gente.



Luego de cumplir su formación básica optaría por ingresar a la Universidad Central de Venezuela a cursar Antropología, coronando así una brillante licenciatura (1957). Posteriormente, se doctoraría en esta disciplina en su propia casa de estudios (1966). Afortunada decisión de quien sembraría cátedra sobre la problemática identitaria venezolana.



Con su inquebrantable sed de saber profundizaría en el campo de la etnología en La Sorbona de París (1961). También en su haber estaría la fundación del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Los Andes (1963). Asimismo, llegaría a ser colaborador científico del Smithsonian Institution (1967).



Sanoja Obediente sería considerado cofundador -junto a su compañera Iraida Vargas Arenas y su colega Luis G. Lumbreras- de la Antropología Social Latinoamericana, vertiente teórica que aplica el materialismo histórico para examinar el registro arqueológico y para analizar las transformaciones sociales, combatiendo de este modo el descriptivismo dominante de la denominada “Nueva Arqueología”, alejada de una mirada integral del fenómeno cultural. Dicha propuesta anticolonialista -que sigue contando con importantes seguidores- se formalizaría en la llamada Reunión de Teotihuacán, materiliazada en México en octubre de 1975.



Una nota llamativa en la trayectoria del maestro hoy recordado, es que el mismo llegaría a ser integrante del Orfeón Universitario, dato que nos revela su sensibilidad artística más allá de lo áspero que nos pudieran parecer las excavaciones de fósiles o las exploraciones de petroglifos.



Un sinfín de libros, de proyectos y una dilatada labor redundan en una presencia notabilísima en nuestro país con aportes tan variados como significativos todavía por descubrirse.



Entre tantos reconocimientos obtenidos por Sonoja Obediente resaltan su inclusión como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia (1985), el Premio Nacional de Cultura (2002) y el Premio Nacional de Historia (2018), respectivamente. En sus últimos días el humanista se desempeñaría como Cronista de Caracas.



Oportunas serían las palabras de este guía en estas horas tan complejas. Seguramente haría un llamado a tener templanza y astucia para avanzar dentro de la marejada en la que estamos sumergidos, y a concientizar a las mayorías en un amor sincero por nuestra tierra, podrían ser dos de sus sapientes consejos.



Rememorar a Mario Sanoja Obediente -fallecido el 27 de agosto de 2022- es ratificar lo estratégico de la memoria histórica para alcanzar la bienamada emancipación sociocultural.