La Universidad Central de Venezuela (UCV) se une a las actividades que promueven la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) a través de la programación del seminario internacional Emociones y riesgos en el mundo digital, que se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre próximos e incluirá actividades online y presenciales en la Ciudad Universitaria y en la Mega Sala Digital Movistar. .

El evento, organizado por la línea de investigación Educación, comunicación y medios del Instituto de Investigaciones de la Comunicación Dr. Antonio Pasquali de la UCV, contará con invitados especiales de Europa y Latinoamérica y está dirigido a personas interesadas en conocer propuestas y avances en torno a la democratización del acceso y uso creativo y crítico de las tecnologías que permitan a la sociedad desenvolverse mejor en los contextos actuales de la información y la comunicación.

Tal y como señala la Unesco, organización que impulsa la Semana Mundial de la AMI, “los ciudadanos alfabetizados en medios de comunicación e información están preparados para participar más eficazmente en el diálogo, la libertad de expresión, el acceso a la información, la igualdad de género, la diversidad, la paz y el desarrollo sostenible”.

Asumiendo esa perspectiva, la agenda de este seminario internacional ofrecerá al público ponencias magistrales, paneles de discusión y talleres, entre otras actividades vinculadas a las políticas públicas, estudios sobre hábitos de consumo digital, videojuegos, así como buenas prácticas educomunicativas para prevenir y mitigar riesgos digitales.

El director de la consultora Datos UN, Ángel González, ha sido invitado a participar en el foro Hábitos de consumo digital en Venezuela el día 27. Allí presentará los resultados de la encuestas semestral que realiza el Grupo Úlitmas Noticias sobre consumo de información en el país.

Para acceder a la programación completa, horarios e información sobre ponentes y talleristas, los interesados pueden consultar el perfil de Instagram: @lineaeducom.