Impulsan financiamiento de vehículos para promover actualización del parque automotor

Carvía, la nueva marca comercial de PIVCA Promotora de Inversiones y Valores, formalizó una alianza estratégica directa con Toyota y GWM de Venezuela para potenciar el trabajo conjunto con la red de concesionarios del país de las marcas multiplicar las facilidades para la adquisición de automóviles nuevos en el país.

Anteriormente, la empresa operaba con la red de concesionarios a través de PIVCA. Con la creación de Carvía, se establece un vínculo directo entre ambas firmas, respaldado por la sólida trayectoria de su casa matriz, la cual cuenta con más de 150 concesionarios aliados y ha procesado exitosamente más de 6.000 solicitudes aprobadas.

El programa presenta programas diseñados para el bienestar familiar y el impulso del sector corporativo,con condiciones estables que brindan certidumbre a los compradores:

Planes particulares: Ofrecerán financiamiento de hasta el 60% del valor del vehículo,plazos de pago de hasta 48 meses y una tasa fija anual del 18%, lo que permite a las familias planificar su presupuesto con cuotas exactas de principio a fin.

Ofrecerán financiamiento de hasta el 60% del valor del vehículo,plazos de pago de hasta 48 meses y una tasa fija anual del 18%, lo que permite a las familias planificar su presupuesto con cuotas exactas de principio a fin. Soluciones corporativas: Pensadas para la renovación de flotas empresariales, contemplan un financiamiento de hasta el 70% del valor del automóvil,plazos de hasta 48 meses y la misma tasa fija del 18%.

El modelo de atención de Carvía se fundamenta en el acompañamiento guiado y la adaptación a las necesidades específicas de cada cliente. Asimismo,la marca pone a disposición de las personas y empresas interesadas su plataforma web oficial y su cuenta de Instagram (@somoscarvia),canales donde es posible simular cuotas en tiempo real,conocer los modelos disponibles y tramitar solicitudes.

Con esta alianza las automotrices reafirman su compromiso con el desarrollo económico del país, (Todas las condiciones presentadas son referenciales y están sujetas a los procesos estándar de evaluación y aprobación), facilitando el acceso a vehículos de agencia bajo esquemas claros y competitivos.