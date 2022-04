Un nuevo juego de Star Wars está en desarrollo

El estudio interactivo fundado por Amy Henning, Skydance New Media, colaborará con Lucasfilm Games para realizar un nuevo juego de Star Wars con una historia completamente original.

Henning previamente había estado trabajando en un proyecto relacionado con la franquicia de Star Wars años atrás junto a Electronic Arts y Visceral Games, pero fue cancelado.

Los desarrolladores definen este nuevo proyecto como “juego de acción y aventuras ricamente cinematográfico que presenta una historia original”; aunque sin haber revelado mucho más detalles. No se sabe a qué plataformas llegará, nombre específico o fecha de lanzamiento.

“Estoy encantada de volver a trabajar con Lucasfilm Games para contar historias interactivas en esta galaxia que amo” mencionó Amy Henning a través de un comunicado de prensa.

Añadido a eso, Skydance New Media también mencionó que están preparados con “desarrolladores y artistas con décadas de experiencia AAA en juegos de acción y aventuras; así como un equipo diverso de consultores creativos de los mundos del cine, la televisión, los juegos y los cómics». Desde que se fundó esta división para videojuegos en 2019.

Múltiples juegos de Star Wars están en proceso de desarrollo

Desde que el contrato para realizar videojuegos triple A dejó de ser exclusivo para Electronic Arts, otras desarrolladoras ayudarán a expandir la galaxia muy muy lejana con nuevas historias originales a través de videojuegos.

Por ejemplo, Quantic Dream actualmente trabaja en Star Wars Eclipse. Un juego de acción y aventuras ambientado en la nueva era de la Alta República que aún está en etapas tempranas de desarrollo.

Ubisoft y Massive Entertainment también están trabajando en un nuevo juego de aventura y mundo abierto; Respawn Entertainment está desarrollando tres nuevos juegos: la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order; un nuevo shooter de primera persona y un juego de estrategia creado en conjunto con Bit Reactor. Finalmente, Aspyr está trabajando en el remake de Knights of the Old Republic.