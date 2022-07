Amar el camino

Me gusta viajar. Hace una década, recorrí Latinoamérica en autobús. Aunque era muy joven y creo que nadie predice los peligros del mundo, sentía confianza en mi forma de ser. Lo hacía sin sustancias que alterasen los sentidos, con mapas y trucos porque conozco mi mala orientación, sin gastar plata en cosas que hicieran bulto, pero comiendo y durmiendo bien.

Sabia hasta que punto sonreír y cuando huir. Viajaba con la confianza amarrada a una cuerdita invisible que pudiera halar o soltar a conveniencia. Escribía y fotografiaba para sortear las trampas de mi memoria.

A muchos de estos viajes fui sola, pero a las horas ya no lo estaba. A veces, los pasajeros de un autobús o los huéspedes de un hostal/posada se convierten en tu familia (con los integrantes patéticos incluidos, claro está).

Cuando me compré mi carrito, llegaron los dilemas: me gusta manejar en carretera, es más cómodo, adaptable a mis tiempos, pero no veo bien de noche y viajar sola (en ese otro tipo de soledad) era más arriesgado. Luego, los peros adicionales: cauchos, gasolina, etc.

Tras el fin de cuarentena híper mega radical, decidí retomar poco a poco mi forma primaria de explorar: acompañada por desconocidos que juegan a conocerse en autobuses que “ay, dios mío, ojalá estén buenos”. Entonces, descubrí que a pesar del paso de los años, me sigo topando las mismas historias repletas de amores y desamores subyacentes:

Personas cansadas de tener más miedos que planes, de no hacer nada solas o de ser juzgadas por hacerlo, de andar buscando conocidos que anden en su misma movida o peor aún: anotándose en ondas que no son las suyas para conservar «amigos», gente que se animó a “viajar así… sola” porque perdieron el rumbo estando estáticas.

Hombres y sobre todo mujeres que se enfermaron, se divorciaron, vieron a la muerte llevarse al ser que más amaban y hoy su ausencia les recuerda cuan efímero es el presente, se jubilaron para notar que habían olvidado que la vida es más que trabajar, sus hijos se fueron de casa, del país, y esa sensación de «abandono», que quieren pero no pueden reprocharles, les mostró que ya no saben vivir para sí mismos aunque desean recordarlo.

“Cuando me pidió el divorcio me dijo que extrañaba a esa Margaret del pasado, a la mujer que conoció en medio de la montaña, la viajera arriesgada. No sé cuándo ni por qué dejé de ser esa persona, él nunca me lo pidió. De hecho, durante años ni siquiera note mi cambio o mejor dicho: evite pensar en el, lo creí necesario. A veces nos convencen de que olvidarnos de quienes somos es avanzar, crecer. Solamente cuando volví al ruedo comprendí lo mucho que me había extrañado”, me contó ‘la divorciada’ en medio de un tepuy.

Me dijo que en su primer viaje post ruptura, ella escuchó sin cansancio ‘En camino’, una canción de Cerati que casi nadie conoce. “¿No le has prestado atención? Es como el viaje físico y sentimental de una pareja de amantes por una carretera que representa la senda de su relación: Por favor, no leas el cartel, ni anuncios de ayer, la la la”.

A estos viajeros no los unen solo circunstancias incómodas que rectificar o dolores que necesitaban tiempo para sanar, sino puntos de quiebre, llamados a dejar de moverse en círculos. Al viajar solos, todo lo que les rodea, lo que les pasa, las personas que conocen, se convierten en una fuente de conocimiento.

Más allá de visitar lugares turísticos, se enfocan en cómo se comporta la gente, de qué hablan, cuáles son sus hábitos y costumbres, escuchan historias ajenas y se rechazan o reafirman en ellas. Casi siempre concluyen lo mismo: no estoy tan sola(o) en lo que me pasa, en esto que siento.

A veces, solo toca salir de la cárcel construida por nuestros propios miedos. Recordar lo diminutos, frágiles, erráticos y a la vez inmensos, fuertes y perfectos que somos. Nuestras dicotomías.

—

Cuéntame tu historia, redáctala como sea, juntos le damos forma y la compartimos. Difundir las distintas formas del amor, siempre es necesario: [email protected]