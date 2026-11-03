Lula triunfa sobre Meta y la IA

Las elecciones presidenciales de Brasil en las que Luiz Inácio Lula Da Silva alcanzó su cuarto mandato se convirtieron en un hecho sin precedentes en la política del continente, en la que el mundo digital juega un papel determinante en el condicionamiento de la interpretación de los hechos.

Con una diferencia de aproximadamente cuatro millones de votos a favor y con unos diez millones en total que se sumaron respecto al balotaje, llevaron a la remontada al candidato del Partido de los Trabajadores.

Uno de los aspectos que dejaron al descubierto fue el alcance de las redes sociales en cuanto a la manipulación en la voluntad del voto para favorecer ampliamente al candidato de ultraderecha, a Bolsonaro hijo, por el alcance grotesco de Meta Platforms, dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook.

Antes del balotaje, el algoritmo, que es una de las tantas formas de manipulación, hizo de las suyas: restringió miles de cuentas del PTB, suprimió contenidos pro-Lula y generó otros con IA a favor de Bolsonaro. En fin, se abusó de manera desproporcionada del poder ostentado para posicionar a la ultraderecha. Y así, se demostró, entre otras cosas, que el uso de la IA exige un marco legal que contrarreste sus excesos por el bien de la humanidad.

Otras formas de manipulación son las noticias falsas, la sobreinformación, la opinión indebida en notas de prensa sustentada en expertos que no se nombran o en afirmaciones de las ONG que funcionan como partidos políticos y se transforman en voces de autoridad.

Afortunadamente, la denuncia del presidente de Brasil contó con el respaldo de una comisión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas que se pronunció en contra de esta acción amañada que contradice los valores democráticos y que nos hace pensar en momentos en los que desde las redes se ha promovido una guerra civil en Venezuela como en julio de 2024, después de las elecciones presidenciales, algo que todavía debe ser objeto de estudio para prevenir males futuros.

Finalmente, el logro de Lula ha sido revertir el efecto nefasto del algoritmo con acciones de calle y con la participación de sus seguidores en Rrss para contrapesar la toxicidad de estas que, en tiempos del capitalismo global, promueven la desigualdad social y van en contra de la democracia participativa y directa.