Cancilleres de Venezuela y Serbia consolidan amistad y cooperación

A través de un contacto telefónico, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y el canciller de Serbia, Marko Djuric, reafirmaron el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la amistad y la cooperación entre ambas naciones.

El diplomático venezolano, en sus redes sociales, agradeció al canciller serbio por la solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, refiere una nota de prensa.

Asimismo, Plasencia resaltó la invitación por parte de Djuric «a participar a título nacional en la Expo Belgrado 2027, un espacio idóneo para mostrar la cultura de nuestro pueblo ante el mundo».

Venezuela y Serbia establecieron relaciones diplomáticas el 13 de abril de 1882; son 144 años de un vínculo caracterizado por alianzas en materia de turismo, conectividad y sólida cooperación en los ámbitos económico, político y cultural.

Esta comunicación reafirma el interés de ambas naciones por consolidar una agenda de trabajo basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido.