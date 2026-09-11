Presidenta Delcy Rodríguez realiza reunión oficial con Presidenta de Surinam, Jenifer Simons

La Presidenta Delcy Rodríguez arribó este viernes al Palacio Presidencial de Surinam, en Paramaribo, donde fue recibida por su homóloga, Jennifer Simons, para desarrollar una agenda de alto nivel orientada a consolidar acuerdos y fortalecer la cooperación bilateral.

El encuentro, transmitido por Venezolana de Televisión, forma parte de la agenda de trabajo que desarrolla la mandataria nacional en ese país, donde llegó en la noche de este jueves.

Durante la jornada de trabajo, se prevé la suscripción de importantes acuerdos en distintas áreas de cooperación, como parte de los esfuerzos de ambas naciones por ampliar sus relaciones diplomáticas, comerciales y de integración.

De acuerdo con el reporte de VTV, la reunión contempla la revisión de una agenda de cooperación en diversas áreas estratégicas,vinculadas al desarrollo económico y productivo, con la participación de integrantes de las delegaciones de Venezuela y Surinam.

A su llegada a Surinam, la presidenta Rodríguez destacó la importancia de avanzar por la vía de la amistad y la cooperación para generar beneficios compartidos entre ambas naciones.

«Estamos muy comprometidos con nuestra agenda bilateral; suscribiremos importantes acuerdos en distintas áreas de cooperación. Siempre insisto en que este es el camino: La amistad, la cooperación, el relacionamiento donde ambos países y ambos pueblos se puedan beneficiar», expresó la presidenta Delcy Rodríguez, tras su llegada al país.

Venezuela y Surinam mantienen relaciones desde hace 50 años, basadas en el respeto, la complementariedad, la hermandad y alianzas ganar-ganar en beneficio de los pueblos, en áreas como la energía, transporte marítimo y aéreo, agricultura, pesca, turismo y educación.



