Venezuela participa en Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman

La Defensoría del Pueblo de Venezuela participa en el XXX Congreso y la XXXI Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que se celebrará en Buenos Aires, Argentina, para la promoción y protección de los derechos humanos en la región.

La agenda, detalla el organismo en sus redes sociales, contempla el análisis de los desafíos que representan los entornos digitales para las garantías ciudadanas, con especial atención en la protección de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las familias y el acceso a la información.

Este encuentro, en el que participarán 100 defensoras y defensores del Pueblo de 22 países iberoamericanos, permite intercambiar experiencias, establecer líneas de acción conjuntas y revisar los mecanismos de protección ciudadana mediante la cooperación entre las instituciones que integran la Federación.

Con su participación, Venezuela se incorpora a los espacios de diálogo multilateral para compartir experiencias institucionales y contribuir al desarrollo de estrategias orientadas a fortalecer la defensa de los derechos fundamentales.

El encuentro constituye una oportunidad para promover la articulación iberoamericana frente a los nuevos desafíos que plantea la transformación digital en materia de garantías y protección ciudadana.