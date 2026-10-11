Venezuela ratifica solidaridad con Panamá ante contingencia sísmica

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, con el objetivo de extender su solidaridad con el Gobierno y el pueblo panameño ante el terremoto que afectó el pasado viernes 9 de octubre a la nación centroamericana.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la jefa de Estado expresó la disposición del Gobierno nacional para compartir experiencias y capacidades en la atención de emergencias sísmicas.

La mandataria venezolana enfatizó la importancia del apoyo mutuo frente a eventos naturales adversos. «Ante las adversidades, la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos siempre deben prevalecer. ¡Panamá no está sola!», concluyó.

El Consejo de Gabinete de Panamá ya declaró el estado de emergencia para la nación, tras el terremoto que dejó al menos 27 heridos leves y daños en más de 400 edificaciones. Entre ellas figuran 142 viviendas y 188 centros educativos.