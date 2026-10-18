¡A tener patria!

El Estado siempre estará en tensión con fuerzas que quieren hacerse de sus ventajas y recursos. La historia está llena de ejemplos y para muestra un botón.



Pongamos por caso el intervencionismo estadounidense en Nuestra América. En su devenir -en líneas generales- ha pasado de la Doctrina Monroe, al panamericanismo, a la Guerra Fría, y ahora a la defensa de intereses económicos y estratégicos para su “seguridad nacional”.



Existe una historia de injerencismo en la que se debate la soberanía versus la supremacía geopolítica de una superpotencia que ha tenido a nuestros países como zonas de influencias, neocolonias y protectorados. Antes, con el pretexto de la lucha por la democracia, y actualmente por el petróleo y otros activos.



Muchas ideas sobre emancipación la concibieron nuestros próceres en el proceso de Independencia contra las coronas del momento, y no solo nos legaron la libertad, sino que forjaron formas republicanas cimentadas en el dogma -y por ende, innegociable e inalienable- de la autodeterminación, por ello todas nuestras constituciones nacionales, en sus artículos fundamentales, rezan que la “soberanía reside en el pueblo”. ¡No lo olvidemos!



Nacimos poniéndose a prueba en dos sentidos: con el rompimiento de las cadenas foráneas (derecho a existir) y con la adopción de la autoridad total para resolver nuestro propio destino (modo autónoma de vivir).



Así, en nuestro pasado conseguimos referentes de quienes bregaron por nuestra liberación, dejándonos inapreciables “bitácoras” como bien lo dijo Simón Bolívar de que “la independencia es la única fuente de felicidad para los pueblos”, y que “la unidad lo hace todo y, por lo mismo, debemos conservar este precioso principio”; para luego volver a aseverar el líder solar que “todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos”. De igual modo, el Hombre de las dificultades subrayaba: “La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha”.



Asimismo, Antonio José de Sucre aseguraba que “la causa que defiende la independencia es sagrada y sus defensores deben ser generosos, pero jamás doblegar su principio”. Reiteraba más tarde El Gran Mariscal de Ayacucho que “la soberanía de un pueblo se funda en la independencia absoluta de todo poder extraño”.



Lo dicho nos hace deducir la vinculación entre la soberanía, la independencia, la paz y la dignidad de nuestras naciones: si insistimos en que la soberanía es el poder supremo que tiene un pueblo para decidir su porvenir político, social y económico sin intromisión alguna, entonces, salvaguardar la potestad del Estado para gobernarse por sí mismo, protegiendo su territorio y sus leyes en un clima de concordia basado en el respeto mutuo y el derecho internacional, es nuestra misión histórica.



Por eso, como garantía misma de supervivencia, ratificamos que ningún país extranjero debe interferir en los asuntos internos de otra nación; que cada país debe elegir con libertad su forma de gobierno y cómo usar sus recursos naturales; y que las discrepancias entre países se deben resolver buscando arreglos sin guerras.



Nuestros mayores la tuvieron más difícil y nos dieron patria. Ahora con mucha inteligencia, sensatez y responsabilidad en el marco de una guerra multimodal, no convencional y asimétrica, estamos convocados a lo mismo: ¡a tener patria!