Sector ganadero en Sucre propone crear una taquilla única de trámites

La creación de una taquilla única para la simplificación de trámites orientados al registro progresivo de los productores ganaderos fue una de las propuestas planteadas por este sector durante el despliegue de la consulta pública nacional de la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Ganadera.

El encuentro que fungió como espacio para el debate y la construcción de propuestas para potenciar el sector ganadero tuvo lugar en Casanay, municipio Andrés Eloy Blanco; y el mismo contó con el acompañamiento de la gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo; el diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Faría; alcaldes de la entidad y ganaderos de siete municipios de la región.

En este sentido, la gobernadora Jhoanna Carrillo explicó que la entidad sucrense cuenta con un rebaño de 23.121 animales, acentuando que Cariaco encabeza el inventario del estado con 5.599 cabezas de ganado, seguido por Cumanacoa y El Pilar.

Destacó la necesidad de una correcta planificación territorial para diferenciar las zonas urbanas de las áreas de producción ganadera. Al tiempo que abogó por incrementar la producción local de lácteos y celebró la modernización de la normativa al incorporar elementos de financiamiento y la bolsa de valores como herramientas para superar las barreras de la banca tradicional.

«Apostamos a esta ley para seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestro desarrollo. Desde aquí, de Sucre, seguiremos desplegados aportando ideas y propuestas para la creación del texto legal definitivo, un trabajo que hacemos de la mano del pueblo. Esto es una normativa moderna que consolida la seguridad alimentaria y el desarrollo agropecuario de la nación», expresó Carrillo.

Por su parte, el diputado Jesús Farías resaltó el papel fundamental de las instituciones y la voluntad política para abordar con realismo el sector productivo, enfatizando que la ley promueve la corresponsabilidad y la participación ciudadana.

Al respecto, el alcalde de Casanay, Elías Guerra, reconoció la firmeza y el sacrificio de los productores locales para mantener operativas sus unidades de producción a pesar de las adversidades y reafirmó el respaldo «permanente» del Gobierno Nacional y regional hacia los hombres y mujeres que impulsan la ganadería en los siete municipios de esta región del oriente venezolano.