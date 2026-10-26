Exposición plástica “Chinita mía” mostrará la iconografía religiosa venezolana en Madrid  

La iconografía religiosa y la identidad venezolana llegarán el próximo 31 de octubre a la edición número 23 de la Feria de la Chinita en Madrid, España, con la exposición “Chinita mía”, de la artista plástica marabina Charo Romero.

La muestra individual se realizará en la Basílica Hispanoamericana de la Merced, y se exhibirán 24 obras que retratan principalmente a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, conocida popularmente como la Chinita, con 12 piezas; seis obras dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús; y seis interpretaciones de José Gregorio Hernández, médico y santo venezolano.

Charo Romero, artista plástica oriunda de Maracaibo, estado Zulia.

Es importante señalar que Romero se ha dedicado desde hace décadas a la investigación pictórica de la iconografía religiosa nacional, especialmente del estado Zulia. Su trayectoria profesional cuenta con muestras individuales y colectivas en espacios culturales de Maracaibo y en otras regiones del país.

Según una nota de prensa, la artista plástica marabina “no se se limita a la representación de una figura religiosa. En sus pinturas, el color intenso, las flores, las formas ornamentales y la composición convierten cada obra en una interpretación singular de una imagen compartida. Las variaciones cromáticas y decorativas permiten explorar las posibilidades expresivas de una misma matriz visual, manteniendo un diálogo entre tradición, sensibilidad personal y lenguaje plástico”.

Uno de los momentos más resaltantes de su carrera fue cuando en el 2002 recibió un reconocimiento de la Universidad Católica Cecilio Acosta, en el marco de la exposición “La Imagen Sagrada del Zulia”, por renovar con su estética el retablo de la Virgen de Chiquinquirá, la Chinita de Maracaibo.