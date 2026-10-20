Fina lanza servicio de préstamos para pymes en Venezuela

La empresa de servicios financieros Fina anunció el lanzamiento de Fina Presta, un servicio de créditos diseñado para impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Venezuela. Con este producto, la plataforma contabiliza más de dos mil financiamientos ejecutados a comercios del país.

Durante la fase piloto se otorgaron más de 1,2 millones de dólares en créditos, con una tasa de morosidad inferior al 1%. Los recursos fueron destinados a la compra de inventario, pago de nómina, cobertura de cuentas pendientes y remodelación de locales, lo que generó un incremento promedio del 16,7% en las ventas de los negocios receptores.

El servicio está disponible para los negocios con un mínimo de 60 días de gestión operativa en la plataforma. Este registro permite evaluar el desempeño transaccional del usuario sin requerir estados financieros auditados, fiadores ni garantías colaterales, utilizando la data operativa como respaldo crediticio.

Montos y esquema de pago

“Este lanzamiento responde al compromiso de la empresa con el fortalecimiento del ecosistema empresarial venezolano. Cuando un comercio tiene acceso a capital en el momento justo, estamos potenciando su crecimiento, el de sus proveedores y el de la economía del país”, expresó Enrique Rivas, director ejecutivo de Fina.

La plataforma cuenta con más de 6.000 comercios activos y registra un crecimiento mensual de 20%. A través del nuevo servicio, los usuarios pueden solicitar financiamientos de hasta 3.000 dólares con desembolsos en menos de 30 minutos y esquemas de pago quincenales que amplían la línea crediticia según el cumplimiento.