Finity cumple dos años impulsando la tecnología financiera en Venezuela

La fintech venezolana Finity celebra su segundo aniversario consolidándose como una de las instituciones de tecnología financiera del sector bancario (ITFB) autorizadas por la Sudeban, gracias al impulso de su solución de pago bajo la modalidad Buy Now, Pay Later (BNPL, por sus siglas en inglés: «Compra ahora, paga después») .

A través de una alianza estratégica con Galería Avanti, la plataforma ha redefinido el acceso al consumo de marcas internacionales en el país, ofreciendo una experiencia de compra 100% digital, flexible y adaptada a la planificación financiera de sus clientes.

Con esta opción de pago, Finity y Galería Avanti han redefinido el acceso al lujo en el país, al hacerlo más accesible y sostenible. Esto permite a los clientes disfrutar de una experiencia de compra adaptada a sus necesidades, con la libertad de adquirir artículos de

las mejores marcas internacionales y pagarlos a su ritmo.

«En Finity promovemos las finanzas responsables y premiamos el compromiso. Incentivamos que cada cliente mantenga su racha de pagos a tiempo con una línea de consumo dinámica que mejora conforme a su comportamiento», destacó Roxana Martínez, CEO de Finity durante una entrevista con Zoom al Mercado, tras reiterar la apuesta del equipo por construir soluciones tecnológicas seguras, eficientes y de largo plazo para el mercado venezolano.

Informó que la plataforma impulsa el concepto del Club Infinito, un modelo basado en premiar la responsabilidad y el cumplimiento de pago de los usuarios:

💳 Línea de consumo dinámica: el usuario mantiene su racha de pagos al día para incrementar de forma progresiva tu límite de compra.

🎯 Control: La tecnología permite que cada usuario decida hasta dónde hacer crecer su capacidad de financiamiento.

🧘‍♂️ Salud financiera: Funcionamiento bajo la premisa clave: comprar solo lo que se pueda pagar.

Datos clave de su impacto operativo y crecimiento:

Respaldo y usuarios: Supera las 350 mil descargas acumuladas y cuenta con una base de más de 90 mil usuarios registrados .

Supera las 350 mil descargas acumuladas y cuenta con una base de más de . Alcance nacional: Suma cerca de 50 mil clientes con línea de crédito aprobada en los 24 estados de Venezuela.

Suma cerca de 50 mil clientes con línea de crédito aprobada en los 24 estados de Venezuela. Crecimiento en financiamiento: Registró un incremento del 618% en el volumen financiado en comparación con el año anterior.

Registró un incremento del 618% en el volumen financiado en comparación con el año anterior. Fidelización: El 45% de sus clientes repite su experiencia de compra a través de la aplicación.

La plataforma combina un proceso de registro (onboarding) digital, evaluación e incremento dinámico de líneas de consumo en función del cumplimiento puntual de los compromisos de pago. De este modo, promueve la educación financiera bajo la premisa de «compra solo lo que puedas pagar».