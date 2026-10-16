Plantean uso de IA para optimizar la gestión pública municipal

El presidente del Instituto de Altos Estudios de Gerencia Municipal (Iagem) Venezuela, Erick Beni, planteó la necesidad de modernizar la gestión pública municipal mediante la Inteligencia Artificial (IA) y la economía digital. La propuesta busca optimizar procesos en los gobiernos locales para garantizar la eficiencia administrativa y el desarrollo económico.

Durante su intervención en la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged) 2026, realizada en Caracas, Beni expuso una hoja de ruta enfocada en la gobernanza digital. La estrategia contempla el uso de herramientas conversacionales, la agilización de trámites de construcción, la actualización catastral y la automatización de procesos.

El especialista destacó que la supervisión humana se mantiene como un elemento indelegable en la aplicación de la tecnología predictiva y el análisis de datos. Asimismo, señaló que la digitalización priorizada permite generar patrones históricos para anticipar escenarios sin sustituir al personal de las alcaldías.

Pilares para la arquitectura digital

El representante del Iagem detalló cuatro aspectos fundamentales para la transformación digital en los municipios: la voluntad política de las autoridades electas, la actualización de ordenanzas locales vigentes desde las décadas de 1970 y 1980, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la capacitación continua de los servidores públicos.

Para el resguardo de la información, Beni instó a desarrollar modelos propios de IA a través de alianzas entre el Estado y las universidades. Explicó que esta medida evita colocar datos gubernamentales en manos de terceros y promueve la investigación soberana dentro del país.

Finalmente, enfatizó la urgencia de educar tanto al personal municipal como a la ciudadanía para evitar retrasos en los servicios. Advirtió que la inversión en tecnología requiere la formación constante de los trabajadores para lograr una administración más transparente.