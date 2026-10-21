Lula aprueba ley de créditos a microempresas y transporte gratuito en fines de semana

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este miércoles una ley de beneficio directo para los microempresarios y presentó una propuesta para instaurar el transporte público gratuito durante los fines de semana.

Estas decisiones surgen a tan solo cuatro días de celebrarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde el mandatario busca asegurar su reelección.

Durante un acto oficial en el Palacio de Planalto, el jefe de Estado sancionó el proyecto que condona 16.000 millones de reales en deudas tributarias al sector microempresarial. La normativa amplía además la capacidad de contratación de estas unidades productivas, permitiéndoles incorporar un segundo empleado a sus plantillas laborales.

En el mismo evento, el líder progresista anunció el envío inmediato al Congreso de una iniciativa legal orientada a garantizar el acceso gratuito a los autobuses urbanos los sábados y domingos. Con estas acciones, el Ejecutivo busca fortalecer su posicionamiento frente al electorado popular a escasos días de acudir a las urnas.

Ampliación de incentivos y proyección política

Las decisiones anunciadas este miércoles forman parte de una serie de medidas de amplio impacto social y económico presentadas durante la fase final de la campaña electoral.

Entre estas iniciativas destacan el incremento en los subsidios para la población en situación de pobreza, la reducción de tributos a los combustibles, la disminución de la jornada laboral y diversos planes de renegociación de deudas personales.

La recién promulgada ley eleva en un 36 % el límite de facturación anual permitido para calificar como microempresa, fijando el tope en 110.000 reales. Esta actualización permite que miles de pequeños negocios mantengan esquemas tributarios preferenciales y normativas laborales simplificadas que impulsan su operatividad económica.

Respecto al alivio fiscal, la condonación beneficia a cerca de cuatro millones de pequeños emprendedores endeudados con el fisco nacional. Esta medida elimina los obstáculos crediticios que impedían a estos trabajadores independientes acceder a financiamiento en el sistema bancario tradicional.

Financiamiento del transporte y jornada laboral

La propuesta para instaurar la gratuidad del pasaje de autobús los fines de semana contempla un costo estimado de 12.000 millones de reales. Según el texto enviado al Poder Legislativo, el financiamiento provendrá del presupuesto obligatorio asignado a los parlamentarios para obras en sus respectivas regiones.

El proyecto establece que cada legislador deberá destinar el 25 % de sus fondos presupuestarios territoriales para cubrir los costos del transporte público de los ciudadanos. Esta fórmula busca garantizar la viabilidad financiera del beneficio sin comprometer partidas presupuestarias adicionales del tesoro nacional.

La gratuidad del transporte se complementa con la reforma que reduce la semana laboral de 44 a 40 horas. Esta combinación de políticas públicas pretende facilitar la movilidad urbana de la clase trabajadora durante sus días de descanso, permitiendo el traslado sin costo hacia centros de recreación y encuentros familiares.