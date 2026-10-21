Venezuela pide al papa León XIV canonización de la Madre María de San José

La presidenta Delcy Rodríguez, informó que envió una carta al papa León XIV con el fin de transmitirle el deseo de Venezuela de la canonización de la Madre María de San José. A través de sus redes sociales, Rodríguez dio a conocer que la misiva fue remitida el pasado 11 de octubre.

En el documento, la mandataria manifestó el «anhelo del pueblo venezolano por la canonización de la Madre María de San José y reiterar nuestro respaldo a la causa de beatificación de monseñor Salvador Montes de Oca».

En el texto enviado al Vaticano, la jefa de Estado recordó la trayectoria de la Madre María de San José, primera beata venezolana beatificada por San Juan Pablo II en 1995.

Asimismo, señaló que «aspiramos a que la Madre María de San José se una en el santoral a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, canonizados por Su Santidad el 19 de octubre de 2025».

Beatificación de monseñor Salvador Montes de Oca

De igual manera, el mensaje respaldó la causa de beatificación de monseñor Salvador Montes de Oca, al mismo tiempo que destacó su lucha en contra de la opresión.

«Acompañamos la causa de beatificación de monseñor Salvador Montes de Oca, Siervo de Dios desde 2016, quien sufrió el destierro en 1929 por enfrentar la dictadura de Juan Vicente Gómez y encontró el martirio en Italia, a manos de miembros de las SS nazis, el 6 de septiembre de 1944», dice el texto.

Finalmente, la presidenta detalló que aprovechó la oportunidad para expresar un mensaje de gratitud institucional y de aliento a la población.

«Agradecí la solidaridad de la Iglesia con las familias afectadas por el doble terremoto y expresé mis deseos de fortaleza y pronta recuperación para todos los afectados. Que la fe y el legado de nuestros santos sigan iluminando el camino de Venezuela», concluyó.